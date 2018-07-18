UZBEKISTAN ENERGY EFFICIENCY LOAN

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
The proposed Sovereign loan will support energy-efficiency projects of industrial enterprises in Uzbekistan
The project is in line with the EU objectives set out in the EU and Central Asia Strategy for a New Partnership and particularly the EU-Uzbekistan Memorandum of Understanding on cooperation in the field of energy, renewed in February 2017. The funding will support the country's sector reforms, improve EE (Energy Efficiency) and reduce GHG (Greenhouse gas) emissions.
The Promoter will be required to implement and operate the relevant investments in conformity with national law, World Bank rules and the EIB environmental and social standards as set out in Vol I of the EIB Environmental and Social Handbook. This project intends to bring environmental benefits by supporting Energy Efficiency investments that reduce consumption and thus help to mitigate climate change. Most of the individual investment schemes currently envisaged under this framework loan are small and are expected to have limited environmental and social impacts. The main investment envisaged are variable speed drive installation, waste heat recovery, modernisation of compressor stations and inefficient boilers replacement. However some of the investments may relate to projects falling under Annex II of the EIA Directive 2014/52/EU (amending the 2011/92/EU) if located in the EU, requiring the competent authorities to determine whether an EIA is required. Where a formal EIA is required (or would be required, were the project located in the EU), a copy of the Environmental & Social Impact Study or the Non-Technical Summary (NTS) or equivalent document will be provided to the Bank, and published on its website at the time of allocation. The FI will also be required to verify that none of the schemes submitted for financing by the Bank have a significant negative impact on any site of nature conservation importance. The Promoter's capacity to ensure that the schemes are in compliance with the EIB's environmental and social standards and the principles of relevant EU Directives will be also verified at appraisal. All project's components are expected to be operated and implemented in conformity with applicable national law, World Bank rules and the EIB environmental and social standards.
The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
The proposed operation is a loan to support Energy Efficiency ("EE") investment in Uzbekistan and it would complement an ongoing World Bank (WB) project ("Uzbekistan EE for Industrial Enterprises (UZEEF)".
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.