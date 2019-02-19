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PKP INTERCITY COMPETITIVENESS PROGRAMME

Signature(s)

Montant
230 925 549,6 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 230 925 549,6 €
Transports : 230 925 549,6 €
Date(s) de signature
12/09/2019 : 230 925 549,6 €
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12/07/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PKP INTERCITY COMPETITIVENESS PROGRAMME
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Fiche récapitulative

Date de publication
19 février 2019
Statut
Référence
Signé | 12/09/2019
20180170
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PKP INTERCITY COMPETITIVENESS PROGRAMME
PKP INTERCITY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 1000 million (EUR 235 million)
PLN 2195 million (EUR 515 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance PKP Intercity's investments for the acquisition of locomotives, passenger coaches and Electric Multiple Units (EMUs), as well as the modernisation of rolling stock for passenger connections throughout Poland.

The project is expected to increase the quality of rail services provided in Poland as well as promote travel by rail, reducing the use of private vehicles and the associated negative impacts on the local environment, road safety and GHG emissions and, thereby, contribute to the sustainable transport in line with EU objectives. The project is largerly located in a convergence zone and by facilitating access promotes regional development.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investments proposed under the project do not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive (EIA) 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU as manufacturing and use of rail rolling stock is not included in either list. The need of EIA and/or assessment according to the Habitats Directive for associated facilities (e.g. maintenance workshops or depots) will be analysed during the appraisal. All else equal, the project is expected to have a positive environmental impact by helping the railways to maintain modal share in key sections of the passenger market that are most appropriately met by rail. In addition, the arrangements for the scrapping of the replaced stock will be checked during appraisal.

The EIB will require PKP to make sure contracts for the implementation of the project have been tendered according to the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU and Directive 92/13/EEC) as interpreted by the EU Court of Justice, to be pubilshed in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PKP INTERCITY COMPETITIVENESS PROGRAMME
Date de publication
12 Jul 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88299752
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180170
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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