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AMS SEMICONDUCTOR SOLUTIONS RDI

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 10 500 000 €
Allemagne : 13 500 000 €
Autriche : 103 500 000 €
Industrie : 150 000 000 €
Date(s) de signature
18/10/2018 : 10 500 000 €
18/10/2018 : 13 500 000 €
18/10/2018 : 22 500 000 €
18/10/2018 : 103 500 000 €
Autres liens
Related EFSI register
12/10/2018 - AMS SEMICONDUCTOR SOLUTIONS RDI

Fiche récapitulative

Date de publication
31 octobre 2018
Statut
Référence
Signé | 18/10/2018
20180160
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AMS SEMICONDUCTOR SOLUTIONS RDI
AMS AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 360 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project relates to the promoter's research, development and innovation (RDI) activities in the field of high-performance sensor solutions, sensor integrated circuits (ICs), interfaces and related software. The project will be implemented at the promoter's main RDI centre in Graz, Austria, as well as in the promoter's RDI centres throughout Europe.

This project aims at strengthening the promoter's competitive edge through its RDI activities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Sensors and integrated circuit solutions RDI and manufacturing facilities are not specifically covered by Annexes I & II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU, and therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessment. The proposed investments will take place mainly inside buildings at RDI and manufacturing facilities already being used for similar activities, and are not expected to have a significant environmental impact on the surroundings.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Documents liés
12/10/2018 - AMS SEMICONDUCTOR SOLUTIONS RDI

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

scoreboard - AMS SEMICONDUCTOR SOLUTIONS RDI
Date de publication
12 Oct 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
87165935
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180160
Dernière mise à jour
12 Oct 2018
Secteur(s)
Industrie
Pays
Autriche, Belgique, Allemagne, Pays de l’UE
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related EFSI register
12/10/2018 - AMS SEMICONDUCTOR SOLUTIONS RDI
Autres liens
Fiche récapitulative
AMS SEMICONDUCTOR SOLUTIONS RDI
Fiche technique
AMS SEMICONDUCTOR SOLUTIONS RDI

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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