Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

NEUROSCIENCE R&D AND INVESTMENT PROGRAMME

Signature(s)

Montant
88 250 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 88 250 000 €
Industrie : 88 250 000 €
Date(s) de signature
5/07/2022 : 24 500 000 €
21/12/2020 : 24 750 000 €
17/12/2019 : 39 000 000 €
Autres liens
Related public register
26/01/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NEUROSCIENCE R&D AND INVESTMENT PROGRAMME
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - NEUROSCIENCE R&D AND INVESTMENT PROGRAMME
Related EFSI register
13/05/2020 - NEUROSCIENCE R&D AND INVESTMENT PROGRAMME

Fiche récapitulative

Date de publication
20 avril 2020
Statut
Référence
Signé | 17/12/2019
20180136
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NEUROSCIENCE R&D AND INVESTMENT PROGRAMME
ESTEVE HEALTHCARE SL
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 88 million
EUR 222 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance the neuroscience Research, Development and Innovation (RDI) programme of Esteve, a Spanish international pharmaceutical company, in the period 2019-2022.

The aim is to finance RDI activities carried out in various therapeutic areas such as neurology, psychiatry and pain management. The EIB loan will also cover expenditures into innovative manufacturing processes and IT expenses related to the company's digitalisation. The project will be managed from the company's headquarters in Barcelona (Spain).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Investments are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement. However, the promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The EIB's services will verify details during the project due diligence.

Documents liés
26/01/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NEUROSCIENCE R&D AND INVESTMENT PROGRAMME
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - NEUROSCIENCE R&D AND INVESTMENT PROGRAMME
13/05/2020 - NEUROSCIENCE R&D AND INVESTMENT PROGRAMME

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NEUROSCIENCE R&D AND INVESTMENT PROGRAMME
Date de publication
26 Jan 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87789535
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180136
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - NEUROSCIENCE R&D AND INVESTMENT PROGRAMME
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
238956780
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180136
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - NEUROSCIENCE R&D AND INVESTMENT PROGRAMME
Date de publication
13 May 2020
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
93695780
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180136
Dernière mise à jour
13 May 2020
Secteur(s)
Industrie
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
26/01/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NEUROSCIENCE R&D AND INVESTMENT PROGRAMME
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - NEUROSCIENCE R&D AND INVESTMENT PROGRAMME
Related EFSI register
13/05/2020 - NEUROSCIENCE R&D AND INVESTMENT PROGRAMME
Autres liens
Fiche récapitulative
NEUROSCIENCE R&D AND INVESTMENT PROGRAMME
Fiche technique
NEUROSCIENCE R&D AND INVESTMENT PROGRAMME

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes