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DRAINAGE EAUX PLUVIALES COTONOU

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Bénin : 50 000 000 €
Eau, assainissement : 50 000 000 €
Date(s) de signature
19/12/2018 : 50 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
22 octobre 2018
Statut
Référence
Signé | 19/12/2018
20180092
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DRAINAGE EAUX PLUVIALES COTONOU
MINISTERE DU CADRE DE VIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE - REPUBLIQUE DU BENIN
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 128 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project consists of the financing of a storm water retention pond as well as disposal infrastructures in the city of Cotonou, Benin.

The proposed operation aims at the extension and upgrade of the storm water drainage system in the city of Cotonou. Thereby the operation will support sustainable growth and improve wellbeing and health and environment outcomes. The proposed operation is fully aligned with the Cotonou Agreement and it is eligible under Article 309 point (a) projects for developing less-developed regions and/or point (c) common interest. It is also in line with the government action programme (PAG) spanning 2016-2021 that aims at improving the living conditions of Benin, to create jobs and to revive the economy sustainably.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will have a positive impact on public health by reducing the flooding of houses and the stagnation of rainwater in urban areas. Inside the EU, the project components would be categorised under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/20/EU and therefore would be subject to environmental screening to define if an EIA would be required according to the relevant competent authority. In most cases, wastewater networks in urban areas are screened out. The Bank will assess the social aspects of the project during appraisal to ensure adherence to its social standards. Climate change aspects will be futher examined during the appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will b done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DRAINAGE EAUX PLUVIALES COTONOU
Date de publication
18 Dec 2018
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
85769523
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180092
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Bénin
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - DRAINAGE EAUX PLUVIALES COTONOU - Link to EIE
Date de publication
27 Jul 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
95596106
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180092
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Bénin
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - DRAINAGE EAUX PLUVIALES COTONOU - Rapport d'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) Approfondie
Date de publication
17 Jul 2021
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
144070155
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180092
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Bénin
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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