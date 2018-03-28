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BUDAPEST DISTRICT HEATING STRATEGIC INVESTMENTS

Signature(s)

Montant
10 386 863,93 €
Pays
Secteur(s)
Hongrie : 10 386 863,93 €
Énergie : 10 386 863,93 €
Date(s) de signature
27/12/2018 : 10 386 863,93 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
28 mars 2018
Statut
Référence
Signé | 27/12/2018
20180061
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BUDAPEST DISTRICT HEATING STRATEGIC INVESTMENTS
BUDAPESTI TAVHOSZOLGALTATO ZRT
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
HUF 3340 million (EUR 10 million)
HUF 39727 million (EUR 123 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Investments in the district heating system of Budapest for the period 2018-2020 to improve network performance, optimize the heat generation mix and reduce emissions of greenhouse gases and other air pollutants.

The main purpose of the project is to satisfy current and future demand for district heating services in the area by modernizing, extending and interconnecting the network as well as increasing the installed capacity of the heat generation facilities. The Programme will improve the Promoter's ability to optimize the heat generation mix and will increase district heating network performance. The main benefit of such investments would be the improvement of the reliability and operational flexibility of the district heating system and the reduction of the absolute amount of local air pollutants (NOx, SO2). This will be achieved by replacing individual smaller, fossil fuel fired heating boilers in residential and public buildings.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

By virtue of their technical characteristics, most of the Programme components will not be subject to an EIA. Some Programme components, however, could fall under category, which requires the competent national authority to determine the need for an EIA. Environmental impacts of the project schemes are expected to be minimal usually come from construction works, are temporary and expected to be mitigated in line with national legislation.

The Promoter has to follow public procurement rules in compliance with the utilities sector procurement Directive. The Bank will confirm during the appraisal that the procurement process is in compliance with EU procurement rules.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BUDAPEST DISTRICT HEATING STRATEGIC INVESTMENTS
Date de publication
6 Apr 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83699086
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180061
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - BUDAPEST DISTRICT HEATING STRATEGIC INVESTMENTS
Date de publication
28 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
164719271
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180061
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - BUDAPEST DISTRICT HEATING STRATEGIC INVESTMENTS
Date de publication
29 Mar 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
86543508
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180061
Dernière mise à jour
29 Mar 2019
Secteur(s)
Énergie
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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