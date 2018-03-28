BUDAPEST DISTRICT HEATING STRATEGIC INVESTMENTS

Fiche récapitulative
Investments in the district heating system of Budapest for the period 2018-2020 to improve network performance, optimize the heat generation mix and reduce emissions of greenhouse gases and other air pollutants.
The main purpose of the project is to satisfy current and future demand for district heating services in the area by modernizing, extending and interconnecting the network as well as increasing the installed capacity of the heat generation facilities. The Programme will improve the Promoter's ability to optimize the heat generation mix and will increase district heating network performance. The main benefit of such investments would be the improvement of the reliability and operational flexibility of the district heating system and the reduction of the absolute amount of local air pollutants (NOx, SO2). This will be achieved by replacing individual smaller, fossil fuel fired heating boilers in residential and public buildings.
By virtue of their technical characteristics, most of the Programme components will not be subject to an EIA. Some Programme components, however, could fall under category, which requires the competent national authority to determine the need for an EIA. Environmental impacts of the project schemes are expected to be minimal usually come from construction works, are temporary and expected to be mitigated in line with national legislation.
The Promoter has to follow public procurement rules in compliance with the utilities sector procurement Directive. The Bank will confirm during the appraisal that the procurement process is in compliance with EU procurement rules.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.