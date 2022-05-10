TRANSPORTS URBAINS BORDEAUX METROPOLE

L'opération vise à améliorer la desserte en transport public et en modes doux. Ces investissements devraient donc favoriser le transfert modal du véhicule privé vers le transport public, la marche et le vélo.





Les investissements prévus contribueront à adapter et moderniser les infrastructures existantes afin de renforcer la sécurité, de répondre à la saturation des dépôts existants et d'accompagner le renouvellement et verdissement du parc de bus et des navettes fluviales.

Les investissements à financer devraient ainsi contribuer aux objectifs de transition énergétique de la métropole ainsi qu'à la réduction des externalités négatives des transports telles que les nuisances environnementales en termes de pollution atmosphérique et sonore, les accidents routiers et le réchauffement climatique. Les composantes devraient permettre d'améliorer l'efficacité du réseau de transport, et d'apporter ainsi des bénéfices en termes de gains de temps, d'une moindre congestion routière et d'une amélioration de l'accessibilité aux lieux d'études et travail.





Le financement long-terme accordé par la Banque contribuera à rendre l'investissement plus rentable pour l'emprunteur et permettra de diversifier ses sources de financement. La possibilité d'obtenir un taux fixe sur une longue maturité, le différé de remboursement et la flexibilité offerte lors des tirages sont des éléments qui permettront d'adapter/d'étaler la charge de la dette.