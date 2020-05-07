CARGO ROLLING STOCK MODERNISATION

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Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
PKP Cargo, the state-owned Polish railway cargo operator, is buying 1000 new wagons and locomotives and carrying out an acoustic modernisation of the existing fleet.
The project will increase the quality of the freight transport services provided by the Promoter, and will thereby promote sustainable transport solutions in line with EU objectives. Furthermore, the rolling stock will provide services predominantly to a Convergence Region, and thereby facilitate regional development. The project is therefore eligible under Article 309 point (a) projects for developing less-developed regions and point (c) common interest. The project is consistent with the EIB's transport lending policy (2011).
The investments proposed under the project do not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU, as manufacturing and use of rail rolling stock is not included in either list. The need of EIA and/or assessment according to the Habitats Directive for associated facilities (e.g. maintenance workshops or depots) will be analysed during the appraisal. All else equal, the project is expected to have a positive environmental impact by helping the railways to maintain modal share in key sections of the cargo market that are most appropriately met by rail. EIB assessment of arrangements for the scrapping of dismissed rolling stock will be undertaken as a part of the due diligence process.
The Promoter is a public undertaking operating in the transport sector but is not subject to the EU Procurement Directives for the following reasons: (i) it is not an entity created for the special purpose of satisfying general needs, rather it pursues objectives of an industrial or commercial nature; (ii) its activities are not subsidised by bodies governed by public law; (iii) its activities do not relate to the provision or operation of networks providing a service to the public; and (iv) it operates in a liberalised market.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.