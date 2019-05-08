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EGP AFRICAN RENEWABLE ENERGY FL (ZAMBIA)

Signature(s)

Montant
50 027 010 €
Secteur(s)
Énergie : 50 027 010 €
Date(s) de signature
25/10/2019 : 50 027 010 €
Autres liens
Related public register
11/06/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EGP AFRICAN RENEWABLE ENERGY FL (ZAMBIA)

Fiche récapitulative

Date de publication
8 mai 2019
Statut
Référence
Signé | 25/10/2019
20170971
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EGP AFRICAN RENEWABLE ENERGY FL (ZAMBIA)
ENEL GREEN POWER SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 200 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

A Framework Loan to support Enel Green Power's investments in Solar PV projects in Zambia and other African countries

The present operation concerns a Framework Loan for the implementation of a number of renewable energy plants (mostly solar photovoltaic and some onshore wind) in Zambia and other Sub-Saharan African countries for a total estimated generation capacity of up to 150MW. The final allocation of the financing amounts and total cost will be determined at the time of approval of the individual projects under the Framework Loan.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If the plants were located within the EU they would fall under Annex II of the EIA-Directive (2014/52/EU), requiring the competent authorities to determine whether an EIA is required. Depending on their length and voltage level, overhead lines connecting the RE plants to the grid may fall under Annex I and would in this case mandatorily require an EIA if located in the EU. Compliance with the EIB's environmental and social standards and, amongst others, the principles of relevant EU Directives, will be verified at the appraisal of the individual allocations.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Documents liés
11/06/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EGP AFRICAN RENEWABLE ENERGY FL (ZAMBIA)

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EGP AFRICAN RENEWABLE ENERGY FL (ZAMBIA)
Date de publication
11 Jun 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88325160
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170971
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Régional - Afrique
Zambie
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
11/06/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EGP AFRICAN RENEWABLE ENERGY FL (ZAMBIA)
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Fiche récapitulative
EGP AFRICAN RENEWABLE ENERGY FL (ZAMBIA)
Fiche technique
EGP AFRICAN RENEWABLE ENERGY FL (ZAMBIA)

Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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