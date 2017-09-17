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SEAMADE NV-MERMAID & SEASTAR OFFSHORE WIND FARMS

Signature(s)

Montant
262 467 397,38 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 262 467 397,38 €
Énergie : 262 467 397,38 €
Date(s) de signature
30/11/2018 : 12 467 397,38 €
30/11/2018 : 12 467 397,38 €
30/11/2018 : 12 997 670,54 €
30/11/2018 : 224 534 932,08 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
3 août 2018
Statut
Référence
Signé | 30/11/2018
20170917
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SEAMADE NV-MERMAID & SEASTAR OFFSHORE WIND FARMS
ENECO WIND BELGIUM SA,OTARY RS,ELECTRABEL SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 262 million
EUR 1346 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project comprises the construction of two offshore wind farms about 38 and 50 km off the Belgian coast, with a total installed power of up to 488 MW depending on the final design, and associated ancillary facilities, including inter-array cables, an offshore substation and export cable to connect to an offshore connection point to the national Belgian grid.

The development of offshore wind energy will support EU and national targets for renewable energy generation, and contributes to the security of energy supply and environmental objectives. The project will further contribute to the Bank's transversal priority objectives for energy-sector lending related to renewable energy sources and climate action.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is fully consented following an environmental impact assessment process including an appropriate assessment by the competent authority. With suitable mitigation measures in place, the project has no significant negative impact on the integrity of any nature conservation site.

The bank will verify at the appraisal whether the promoter is subject to EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU) on public procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - SEAMADE NV-MERMAID & SEASTAR OFFSHORE WIND FARMS - Milieueffectenrapport - Part 2 of 3
Date de publication
13 Nov 2018
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88154340
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170917
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - SEAMADE NV-MERMAID & SEASTAR OFFSHORE WIND FARMS - Milieueffectenrapport - Part 1 of 3
Date de publication
13 Nov 2018
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88154339
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170917
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SEAMADE NV-MERMAID & SEASTAR OFFSHORE WIND FARMS
Date de publication
13 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84197653
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170917
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - SEAMADE NV-MERMAID & SEASTAR OFFSHORE WIND FARMS - Milieueffectenrapport - Part 3 of 3
Date de publication
13 Nov 2018
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88159820
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170917
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SEAMADE NV-MERMAID & SEASTAR OFFSHORE WIND FARMS
Date de publication
20 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
184254367
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170917
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
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scoreboard - SEAMADE NV-MERMAID & SEASTAR OFFSHORE WIND FARMS
Date de publication
25 Mar 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
86527720
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170917
Dernière mise à jour
25 Mar 2019
Secteur(s)
Énergie
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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