Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

SISECAM GREENFIELD GLASS FIBRE PLANT

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Turquie : 50 000 000 €
Industrie : 50 000 000 €
Date(s) de signature
22/11/2019 : 50 000 000 €
Autres liens
Related public register
10/07/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SISECAM GREENFIELD GLASS FIBRE PLANT

Fiche récapitulative

Date de publication
4 mai 2018
Statut
Référence
Signé | 22/11/2019
20170892
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SISECAM GREENFIELD GLASS FIBRE PLANT
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 115 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the construction of a greenfield glass fibre manufacturing plant located in the industrial zone of Balikesir, Turkey. The project was launched in Q4 2017 and is expected to be completed in Q4 2018.

The EIB financing of this project will promote a sustainable, private sector investment and corresponds to the priority objective of the new 'Turkish Industrial Strategy Paper (2015-2018)' encouraging domestic, eco-efficient and sustainable production. Furthermore, the project supports two areas of focus of the Commission's assistance – Environment and Climate Change and Competitiveness and Innovation – as well as the Bank's priority lending objectives concerning environmental protection.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project entails the construction of a new glass fibre production facility. Equivalent investments in the EU would fall under Annex II of EU Directive 2014/52/EU – the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. The environmental dimension of the project will be scrutinised during the appraisal in particular: i) the cumulative impacts (both environmental and social), ii) raw material transport and consumption, iii) energy use and efficiency, as well as a iv) conformity check with applicable EU directives – the EIA and the Industrial Emissions (IED) Directives – and the corporate, environmental, health and safety management plans.

Procurement procedures will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Political Risk Guarantee.

Documents liés
10/07/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SISECAM GREENFIELD GLASS FIBRE PLANT

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SISECAM GREENFIELD GLASS FIBRE PLANT
Date de publication
10 Jul 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82642937
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170892
Secteur(s)
Industrie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
10/07/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SISECAM GREENFIELD GLASS FIBRE PLANT
Autres liens
Fiche récapitulative
SISECAM GREENFIELD GLASS FIBRE PLANT
Fiche technique
SISECAM GREENFIELD GLASS FIBRE PLANT

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes