SISECAM GREENFIELD GLASS FIBRE PLANT

Fiche récapitulative
The project concerns the construction of a greenfield glass fibre manufacturing plant located in the industrial zone of Balikesir, Turkey. The project was launched in Q4 2017 and is expected to be completed in Q4 2018.
The EIB financing of this project will promote a sustainable, private sector investment and corresponds to the priority objective of the new 'Turkish Industrial Strategy Paper (2015-2018)' encouraging domestic, eco-efficient and sustainable production. Furthermore, the project supports two areas of focus of the Commission's assistance – Environment and Climate Change and Competitiveness and Innovation – as well as the Bank's priority lending objectives concerning environmental protection.
The project entails the construction of a new glass fibre production facility. Equivalent investments in the EU would fall under Annex II of EU Directive 2014/52/EU – the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. The environmental dimension of the project will be scrutinised during the appraisal in particular: i) the cumulative impacts (both environmental and social), ii) raw material transport and consumption, iii) energy use and efficiency, as well as a iv) conformity check with applicable EU directives – the EIA and the Industrial Emissions (IED) Directives – and the corporate, environmental, health and safety management plans.
Procurement procedures will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.
This operation is covered by the ELM Political Risk Guarantee.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.