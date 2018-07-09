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INNOVATIVE PROCESS TECHNOLOGIES

Signature(s)

Montant
250 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Danemark : 20 000 000 €
Pays-Bas : 22 500 000 €
Italie : 25 000 000 €
Allemagne : 167 500 000 €
Industrie : 250 000 000 €
Date(s) de signature
31/07/2020 : 6 000 000 €
31/07/2020 : 8 000 000 €
9/07/2018 : 9 000 000 €
31/07/2020 : 9 000 000 €
31/07/2020 : 10 000 000 €
9/07/2018 : 12 000 000 €
9/07/2018 : 13 500 000 €
9/07/2018 : 15 000 000 €
31/07/2020 : 67 000 000 €
9/07/2018 : 100 500 000 €
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21/08/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INNOVATIVE PROCESS TECHNOLOGIES
Communiqués associés
Allemagne : GEA diversifie ses sources de financement

Fiche récapitulative

Date de publication
19 juillet 2018
Statut
Référence
Signé | 09/07/2018
20170876
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
INNOVATIVE PROCESS TECHNOLOGIES
GEA GROUP AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 250 million
EUR 315 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns RDI activities for the development of products, solutions and processes used in dairy farming and processing, food, beverages, pharma, chemical, utilities and marine applications.

Overriding objective of the project includes the development of intelligent engineering processes for resource-economical technologies and energy-saving machines and processes.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities without changing the already authorized scope and would therefore not require an EIA under the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. However, the Bank's services will review during the project appraisal all the project-related environmental details

The promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INNOVATIVE PROCESS TECHNOLOGIES
Date de publication
21 Aug 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
81261463
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170876
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
Allemagne
Italie
Pays-Bas
Pays de l’UE
Disponible au public
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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