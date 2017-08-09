BELFIUS SMART CITIES CLIMATE CIRCULAR ECONOMY II

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Fiche récapitulative
- Services - Information et communication
- Industrie - Construction
- Aménagement urbain - Construction
- Déchets solides - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
- Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
- Transports - Transports et entreposage
The project comprises the third intermediated framework loan (FL) with Belfius to co-finance its Smart Cities Programme in Belgium including small and medium-sized schemes (with a cost below EUR 50 million) in urban development and renewal, urban infrastructure, energy efficiency, renewable energy, sustainable mobility, water, solid waste and information and communication technologies (ICT).
This operation will support sustainable urban development, smart city development, the circular economy and climate action.
The project comprises a multi-sector operation classified as a framework loan and some of the schemes may possibly fall under Annex I or II of the Environmental Impact Assessment Directive (2014/52/EU amending 2011/92/EU). Should any scheme have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 2009/147/EC), the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned Directives as transposed into national law. It is a requirement that all schemes must be implemented in compliance with EU environmental legislation. For new and refurbished buildings, the compliance with EU Directive 2010/31/EU on Energy Performance of Buildings will be further examined during the appraisal. For schemes triggering article 4.7 of the Water Framework Directive (WFD), the promoter has to provide evidence of the compliance with the WFD before the Bank funds are allocated.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU / 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.