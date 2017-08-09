BELFIUS SMART CITIES CLIMATE CIRCULAR ECONOMY II

The project comprises a multi-sector operation classified as a framework loan and some of the schemes may possibly fall under Annex I or II of the Environmental Impact Assessment Directive (2014/52/EU amending 2011/92/EU). Should any scheme have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 2009/147/EC), the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned Directives as transposed into national law. It is a requirement that all schemes must be implemented in compliance with EU environmental legislation. For new and refurbished buildings, the compliance with EU Directive 2010/31/EU on Energy Performance of Buildings will be further examined during the appraisal. For schemes triggering article 4.7 of the Water Framework Directive (WFD), the promoter has to provide evidence of the compliance with the WFD before the Bank funds are allocated.