ITALIAN EE FUND CO-INVESTMENT CITY GREEN LIGHT

Fiche récapitulative
The project consists of a co-investment alongside the Italian Energy Efficiency Fund in a special purpose vehicle (SPV) implementing public lighting projects in Italy.
The proposed transaction is a co-investment in City Green Light Srl (CGL), a special purpose vehicle dedicated to public lighting operations in Italy. CGL acquired an investment portfolio made up of 60 energy efficiency projects in the public lighting sector in Italy and is bidding to develop new investments in the municipal lighting sector.
The project concerns the replacement of the existing street lighting system, by new luminaires of light emitting diode (LED) technology. It is expected to result in 70% of energy savings leading to an equivalent reduction of greenhouse gas emissions. An environmental impact assessment (EIA) is not required according to the EIA Directive 2014/52/EU as there is no negative environmental impact, or the impact is considered negligible.
The promoter of the proposed operation is a private company not active in the sectors as defined for the applicability of the Procurement Directive 2004/25/EU. In this context, the contract awarding procedures with municipalities under the Luce framework agreements, the procurement of the CONSIP Luce concessions and the applied private procurement procedures followed by the promoter are suitable for the proposed operation and satisfactory to the EIB.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.