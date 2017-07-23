FLORIM INNOVATIVE CERAMICS

Fiche récapitulative
The project concerns the acquisition and installation of Advanced Manufacturing Technology (AMT), machinery and equipment, logistic equipment and related automation for the production of large ceramic slabs and their subsequent cut-to-size. The project covers the period 2017-2018 and will be carried out in Mordano (province of Bologna, Emilia Romagna region) and Fiorano (province of Modena, Emilia Romagna region) where two new buildings – which are however not part of the financed project – will be erected.
The project is expected to support the company's growth by expanding its manufacturing capacity to serve the market's growing demand for these ceramic products, while driving the change from a "make-to-stock" to a "make-to-order" production strategy.
Manufacture of ceramic products by burning, in particular roofing tiles, refractory, bricks, tiles, stoneware or porcelain are specifically mentioned in Annex II of the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. Due to the characteristics of the project, it is likely that the local competent authorities have required an Environmental Impact Assessment (EIA) for the construction of the new factories and for the related installation of new production lines and logistic equipment, as these investments might have been considered a major modification of the existing Integrated Environmental Authorisation. The Bank's services will review during the project appraisal whether any of the investments requires an EIA, as well as any other environmental details of the project.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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