Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

ISA PHARMACEUTICALS (IDFF)

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 20 000 000 €
Services : 20 000 000 €
Date(s) de signature
28/06/2019 : 20 000 000 €
Autres liens
Related public register
28/11/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ISA PHARMACEUTICALS (IDFF)
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - ISA PHARMACEUTICALS (IDFF)
Communiqués associés
Pays-Bas : la BEI octroie un prêt de 20 millions d’EUR à ISA Pharmaceuticals B.V.

Fiche récapitulative

Date de publication
10 juillet 2019
Statut
Référence
Signé | 28/06/2019
20170706
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ISA PHARMACEUTICALS (IDFF)
ISA PHARMACEUTICALS BV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 20 million
EUR 48 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Description
Objectifs

The project supports the company's research and development investments to complete the late stage development (clinical, regulatory, and manufacturing) of ISA101b - a synthetic long peptide (SLP) targeting human papilloma viruses (HPV) - in two HPV-induced therapeutic areas i.e. cervical, head and neck cancer.

The proceeds from the EIB loan will be used to co-finance the project, which - if successful - will create new treatment options for patients suffering from these diseases, thereby addressing a substantial unmet medical need, and saving and improving the lives of thousands of patients. The project will also contribute to the growth of a European biopharmaceutical company and the creation of new high-skilled jobs.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project mainly concerns investments in research and development (R&D) that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EC. However, full environmental details verified during the appraisal are aligned with best practices.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Documents liés
28/11/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ISA PHARMACEUTICALS (IDFF)
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - ISA PHARMACEUTICALS (IDFF)
Autres liens
Communiqués associés
Pays-Bas : la BEI octroie un prêt de 20 millions d’EUR à ISA Pharmaceuticals B.V.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ISA PHARMACEUTICALS (IDFF)
Date de publication
28 Nov 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
95515064
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170706
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ISA PHARMACEUTICALS (IDFF)
Date de publication
31 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
184162530
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170706
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
28/11/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ISA PHARMACEUTICALS (IDFF)
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - ISA PHARMACEUTICALS (IDFF)
Autres liens
Fiche récapitulative
ISA PHARMACEUTICALS (IDFF)
Fiche technique
ISA PHARMACEUTICALS (IDFF)
Communiqués associés
Pays-Bas : la BEI octroie un prêt de 20 millions d’EUR à ISA Pharmaceuticals B.V.

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Pays-Bas : la BEI octroie un prêt de 20 millions d’EUR à ISA Pharmaceuticals B.V.
Autres liens
Related public register
28/11/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ISA PHARMACEUTICALS (IDFF)
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - ISA PHARMACEUTICALS (IDFF)

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes