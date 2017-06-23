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RLBH LOAN FOR SMES MIDCAPS &PRIORITY PROJECTS II

Signature(s)

Montant
25 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Bosnie-et-Herzégovine : 25 000 000 €
Lignes de crédit : 25 000 000 €
Date(s) de signature
8/04/2020 : 10 000 000 €
19/10/2018 : 15 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
27 avril 2018
Statut
Référence
Signé | 19/10/2018
20170623
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
RLBH LOAN FOR SMES MIDCAPS &PRIORITY PROJECTS II
RAIFFEISEN LEASING DOO SARAJEVO
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 25 million
Not applicable.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of a loan for financing small and medium-sized enterprises (SMEs) and Mid-Caps - as well as small and medium scale infrastructure projects promoted by local authorities and final beneficiaries of any size.

The project aims at improving access to finance of SMEs and Mid-Caps, with a Mid-cap tranche for financing SME and medium sized companies projects, small and medium scale infrastructure projects in the fields of knowledge economy, energy, environmental protection, health, education, services and tourism activities. It also includes a focus on investments promoted by youth and/or securing youth employment

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Commentaires

The loan is intended for financing small and medium-sized projects promoted by SMEs and medium sized companies (within the EIB's usual eligibility criteria) for at least 70% of the loan amount, as well as projects promoted by local authorities and other public or private sector promoters in the field of knowledge economy, energy, environmental protection, health, education, services and tourism activities.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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