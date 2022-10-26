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BANQUE CENTRALE POPULAIRE LOAN FOR SMES&MID-CAPS

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Maroc : 50 000 000 €
Lignes de crédit : 50 000 000 €
Date(s) de signature
24/02/2023 : 50 000 000 €
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Communiqués associés
Maroc : BEI Monde - 50M€ pour soutenir les petites et moyennes entreprises exportatrices avec la Banque Centrale Populaire

Fiche récapitulative

Date de publication
2 mars 2023
Statut
Référence
Signé | 24/02/2023
20170613
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BANQUE CENTRALE POPULAIRE LOAN FOR SMES&MID-CAPS
BANQUE CENTRALE POPULAIRE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of a bank-intermediated loan to support private sector development in Morocco.

The aim is to enhance access to finance for small/medium projects carried out by small and medium sized enterprises (SMEs) and Midcaps in the country.

Additionnalité et impact

The operation aims to address the Moroccan SMEs' difficulties to access finance, in particular given the challenges posed by the COVID-19 crisis and the global negative impact of the Russian invasion in Ukraine. As SMEs play a vital role in Moroccan economy and make up the vast majority of firms in the country, the proposed operation would contribute to creating and safeguarding employment, including for young people, women and rural population, thanks to the good outreach of the financial intermediary to these underserved segments. The operation is an integral part of a financial package (including also a risk-sharing facility and technical assistance) which would provide SMEs in Morocco with financial and non-financial services helping them to increase their competitiveness, value added, export potential and integration with the international markets. Thus, the credit facility would be in line with the priorities of the Association Agreement between the EU and Morocco, the European Neighbourhood Policy and the Joint Communication on the renewed partnership with the Southern Neighbourhood, which focus on achieve inclusive, resilient, sustainable and connected economies. In addition, the operation would provide the financial intermediary with a long-term financing diversifying its primarily deposit and customer current account based funding.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The EIB requires Banque Centrale Populaire (BCP) to take all the requisite measures to ensure that the procedures carried out by the final beneficiaries of BCP loans will comply with both national legislation and the ElB's Environmental and Social Standards.

The EIB requires Banque Centrale Populaire (BCP) to take all the requisite measures to ensure that any procurement procedures carried out by the final beneficiaries of BCP loans will comply with the EIB's Guide to Procurement.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
26 octobre 2022
24 février 2023
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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