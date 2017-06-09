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ARIANE 6 EUROPEAN SPACE LAUNCHER PROGRAM

Signature(s)

Montant
237 385 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 8 300 000 €
Allemagne : 15 400 000 €
France : 197 085 000 €
Transports : 237 385 000 €
Date(s) de signature
19/12/2019 : 4 150 000 €
19/12/2019 : 4 150 000 €
19/12/2019 : 7 700 000 €
19/12/2019 : 7 700 000 €
19/12/2019 : 8 300 000 €
19/12/2019 : 8 300 000 €
19/12/2019 : 29 850 000 €
19/12/2019 : 29 850 000 €
22/06/2021 : 49 835 000 €
12/02/2021 : 87 550 000 €
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09/04/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ARIANE 6 EUROPEAN SPACE LAUNCHER PROGRAM
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21/12/2019 - ARIANE 6 EUROPEAN SPACE LAUNCHER PROGRAM

Fiche récapitulative

Date de publication
18 décembre 2019
Statut
Référence
Signé | 19/12/2019
20170609
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ARIANE 6 EUROPEAN SPACE LAUNCHER PROGRAM
ARIANEGROUP SAS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 2299 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project represents a large multiannual programme to develop a new family of European space launchers by ArianeGroup with improved technical flexibility and modularity to respond to the latest trends in the satellite market while lowering significantly the cost per launch. Thus the programme is composed of sizable R&D/qualification efforts including investments into prototypes, advanced manufacturing capabilities and new integration facilities. The overall programme as defined by the Bank will be implemented from 2018 until to 2023.

The project will support a leading European company in the space technology sector, which is contributing to the achievement of the Europe 2020 strategy objectives. Furthermore, the project will secure Europe's independent access to space by fostering the European space industry to develop crucial knowledge for the space sector.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The R&D activities will be mostly carried out at existing sites in Europe and in French Guyana. These sites are already used for the production of the current generation of launchers. However, the Ariane 6 development programme includes also new facilities related to the manufacturing and assembly of the new launcher, that fall under the EU Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU and requiring a full EIA. The environmental details have been shared with the Bank and relevant parts will be published. The new facilities meanwhile received construction and operational permits by the competent authorities.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - ARIANE 6 EUROPEAN SPACE LAUNCHER PROGRAM
Date de publication
9 Apr 2020
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
91434719
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170609
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Allemagne
Italie
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ARIANE 6 EUROPEAN SPACE LAUNCHER PROGRAM
Date de publication
9 Apr 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123252999
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170609
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Allemagne
Italie
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ARIANE 6 EUROPEAN SPACE LAUNCHER PROGRAM - Link to NTS and Public Consultation for the Kourou site
Date de publication
9 Apr 2020
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130110747
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170609
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Allemagne
Italie
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ARIANE 6 EUROPEAN SPACE LAUNCHER PROGRAM
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
229431395
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170609
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Allemagne
Italie
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - ARIANE 6 EUROPEAN SPACE LAUNCHER PROGRAM
Date de publication
20 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
125664722
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170609
Dernière mise à jour
21 Dec 2019
Secteur(s)
Transports
Pays
France, Allemagne, Italie, Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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