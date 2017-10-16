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SIAH WATER TREATMENT AND SUPPLY MANAGEMENT

Signature(s)

Montant
76 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 76 000 000 €
Eau, assainissement : 76 000 000 €
Date(s) de signature
14/12/2017 : 76 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
16 octobre 2017
Statut
Référence
Signé | 14/12/2017
20170600
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SIAH WATER TREATMENT AND SUPPLY MANAGEMENT
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLÉES DU CROULT ET DU PETIT ROSNE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 76 million
EUR 152 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project consists of the expansion and upgrade of a wastewater treatment plant in the Val d'Oise department. The project falls within the 2017-2022 investment programme to modernise the integrated water service of the Syndicat SIAH, covering 35 municipalities within the Val d'Oise. This will be the first operation with the borrower.

The project is expected to generate significant positive impacts in the form of energy efficiency, health and environmental benefits. Indirectly, the project would also contribute towards maintaining the region's general attractiveness for economic activities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Compliance with the EU Water Framework Directive (2000/60/EC), Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC), and EU and national environmental legislation will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SIAH WATER TREATMENT AND SUPPLY MANAGEMENT
Date de publication
30 Jan 2018
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78729998
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170600
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - SIAH WATER TREATMENT AND SUPPLY MANAGEMENT
Date de publication
24 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
257005006
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20170600
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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