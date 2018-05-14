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ATEA DC EXPANSION

Signature(s)

Montant
49 658 662,05 €
Pays
Secteur(s)
Lettonie : 3 972 692,96 €
Lituanie : 7 945 385,93 €
Danemark : 17 380 531,72 €
Suède : 19 366 878,2 €
Services : 49 658 662,05 €
Date(s) de signature
14/05/2018 : 993 173,24 €
14/05/2018 : 3 972 692,96 €
14/05/2018 : 7 945 385,93 €
14/05/2018 : 17 380 531,72 €
14/05/2018 : 19 366 878,2 €
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22/05/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ATEA DC EXPANSION
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20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ATEA DC EXPANSION
Communiqués associés
Soutien européen à Atea, fournisseur d’infrastructures et de services informatiques dans les pays nordiques

Fiche récapitulative

Date de publication
11 juin 2018
Statut
Référence
Signé | 14/05/2018
20170547
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ATEA DC EXPANSION
ATEA ASA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
NOK 475 million (EUR 49 million)
NOK 968 million (EUR 100 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The investment programme concerns the new construction of data centres, the expansion of existing ones located in Sweden, Denmark and in the Baltic region, as well as the modernisation of the company's IT platforms and the automation of a new logistics centre. These investments will increase the capacity and efficiency of the company in order to provide new cloud solutions and better customer infrastructure services. The implementation is planned during the 2018-2021 period.

The increased capacity of the data centres will help the business to grow and offer cloud-based solutions to mainly public clients.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The major part of the investments will concern Research, Development and Innovation (RDI) activities likely within existing facilities. A further part refers to the extension of an existing data centre. Therefore, it is unlikely that the project will fall under Annex I and II of EU Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Nevertheless, the environmental details including environmental objectives of the RDI programme and in particular the data centre extension will be assessed during the appraisal.

The promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. The Bank's services will verify details during the project's due diligence.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ATEA DC EXPANSION
Date de publication
22 May 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
80081775
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170547
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Lituanie
Lettonie
Suède
Danemark
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ATEA DC EXPANSION
Date de publication
20 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
162479193
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170547
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Lituanie
Lettonie
Suède
Danemark
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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