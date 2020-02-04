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PROJET CITEZEN BHNS - THIONVILLE

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 100 000 000 €
Transports : 100 000 000 €
Date(s) de signature
24/06/2020 : 100 000 000 €
Autres liens
Related public register
24/05/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PROJET CITEZEN BHNS - THIONVILLE
Related EFSI register
29/05/2020 - PROJET CITEZEN BHNS - THIONVILLE

Fiche récapitulative

Date de publication
4 février 2020
Statut
Référence
Signé | 24/06/2020
20170491
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PROJET CITEZEN BHNS - THIONVILLE
SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS URBAINS THIONVILLE-FENSCH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 221 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance two structural bus rapid transit lines (BRT) in Thionville agglomeration: a 20 km line from Hayange to Basse-Ham and a 12 km line from Metzange to Yutz with a common section of 2.4 km in Thionville center. One depot and 3 park-and-ride facilities are included. The acquisition of 27 electric buses for the 2 BRT lines and 12 for the renewal of the bus fleet in accordance with the French Energy Transition Law (la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, « LTECV ») as well as the associated charging infrastructure are also part of the project.

The two BRT lines supported by the project will act as feeders for Thionville train station and the main interchange hubs for cross-border workers travelling to Luxembourg. The lines will also serve districts designated as high-priority under urban policy by serving major facilities in urban centres such as schools, administrative and health facilities and industrial estates. The lines will cover the highest density districts and employments area in in the two Metropolitan Communities (communautés d'agglomération), namely Communauté d'Agglomération du Val de Fensch and Communauté d'Agglomération Portes de France Thionville.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. Compliance EIA Directive and with other relevant Directives (i.e. Habitats and Birds) will be checked during appraisal. Overall, the project can be expected to contribute to an improvement of the urban environment thanks to the lower emission of noise and pollutants by electric buses compared to the current buses, and by contributing to the promotion of public transport, reducing reliance on individual car use.

The promoter has to ensure that contracts for the implementation of the Project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
24/05/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PROJET CITEZEN BHNS - THIONVILLE
29/05/2020 - PROJET CITEZEN BHNS - THIONVILLE

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PROJET CITEZEN BHNS - THIONVILLE
Date de publication
24 May 2020
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
95817596
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170491
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - PROJET CITEZEN BHNS - THIONVILLE
Date de publication
28 May 2020
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
130947338
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170491
Dernière mise à jour
29 May 2020
Secteur(s)
Transports
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
24/05/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PROJET CITEZEN BHNS - THIONVILLE
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Fiche récapitulative
PROJET CITEZEN BHNS - THIONVILLE
Fiche technique
PROJET CITEZEN BHNS - THIONVILLE

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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