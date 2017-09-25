FONROCHE - BIOGAZ PROJECTS PORTFOLIO

The project aims at achieving the objectives as per EU Directives which govern the waste management sector in Member States, notably the Landfill Directive 1999/31/EC and the Waste Framework Directive 2008/98/EC. It will contribute to further diversion of biodegradable waste going to landfills. In addition, the project will contribute to achieving climate change objectives by reducing direct greenhouse gas emissions from waste and by substituting energy generated from fossil origin with renewable alternatives. It will contribute to achieving EU and French renewable energy objectives, especially those relating to the Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (Energy Transition for Green Growth Act), targeting the use of biowaste for natural gas production. The proposed operation is therefore eligible for EIB financing under the EU Treaty Article 309 c) common interest (Protection of environment and energy/renewable energy).