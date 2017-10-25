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KGHM MODERNISATION PROGRAMME II

Signature(s)

Montant
311 609 280,93 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 311 609 280,93 €
Industrie : 311 609 280,93 €
Date(s) de signature
25/06/2021 : 97 491 801,84 €
11/12/2017 : 214 117 479,09 €
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Related public register
04/12/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KGHM MODERNISATION PROGRAMME II
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31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - KGHM MODERNISATION PROGRAMME II
Communiqués associés
Pologne : la BEI soutient des investissements technologiques clés dans l’industrie du cuivre

Fiche récapitulative

Date de publication
25 octobre 2017
Statut
Référence
Signé | 11/12/2017
20170461
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MODERNISATION PROGRAMME II
Private promoter
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 1340 million (EUR 316 million)
PLN 1934 million (EUR 456 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investments for the modernisation and environmental optimisation of the promoter's operations. The project proposed comprises a significant part of the on-going investment programme of the promoter and addresses the modernisation of equipment and machinery to adjust the existing processes to the changing mining and copper ore conditions.

The project is expected to support an environmentally friendly, safe and stable copper production, as it aims to improve the promoter's operational safety as well as environmental and operational (including energy) performance.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

This type of activities fall under Annex II of the EIA Directive (Annex II 13 (a)). The screening process, respective Environmental Impact Assessment (EIA) decisions and reports will be assessed during appraisal. The safety and environmental dimensions of the project components, in particular the envisaged emission and effluent reductions, will be scrutinised during appraisal. This will include a conformity check with applicable EU directives (IED, ambient air and SEVESO III) and the environmental management plans. As the components are all within the borders of existing plants, it is not expected that Habitat issues will arise.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KGHM MODERNISATION PROGRAMME II
Date de publication
4 Dec 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76674806
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170461
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - KGHM MODERNISATION PROGRAMME II
Date de publication
31 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
185286083
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170461
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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MODERNISATION PROGRAMME II
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KGHM MODERNISATION PROGRAMME II
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