A2A ELECTRICITY NETWORKS AND AUTOMATION

Fiche récapitulative
The project will finance A2A Group's investments to extend and renovate its electricity networks during the period 2020-2023. The promoter is active in the production, distribution and sale of heating in Milan, Brescia, Bergamo and in other outer city suburbs of Brescia and Milan.
The programme is expected to allow A2A to connect new users to improve the quality of electricity supply and to cater for demand growth. According to the promoter, demand is expected to increase in the coming years due to the development of electro-mobility, the increasing use of air-conditioning in the summer months and the switching of home cooking systems from gas to electricity.
Some of the project schemes may fall under Annex II of Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, thus requiring a review by the competent authorities at the planning/consent stage with due regard to the necessity for environmental and biodiversity assessments. The environmental and social due diligence will follow the programme lending approach according to the EIB's procedures and standards, i.e. the due diligence focussed on the Promoter's capacity and capability to implement the programme in line with EIB environmental and social standards and requirements.
The promoter is required to ensure that contracts for the implementation of the project schemes have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/25/EU where applicable, as well as Directive 92/13/EEC and Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.