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BHOPAL METRO RAIL PROJECT

Signature(s)

Montant
400 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Inde : 400 000 000 €
Transports : 400 000 000 €
Date(s) de signature
8/12/2022 : 150 000 000 €
20/12/2019 : 250 000 000 €
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08/04/2024 - Plan d'Action de Réinstallation - BHOPAL METRO RAIL PROJECT - SOCIAL IMPACT ASSESSMENT (SIA) AND RESETTLEMENTACTION PLAN (RAP) FOR BHOPAL METRO RAILPROJECT

Fiche récapitulative

Date de publication
3 octobre 2019
Statut
Référence
Signé | 20/12/2019
20170403
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BHOPAL METRO RAIL PROJECT
MADHYA PRADESH METRO RAIL CO LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 400 million
EUR 815 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the construction of two lines of metro totaling 31 km with 30 stations and purchase of a related fleet of metro cars in Bhopal, Madhya Pradesh, central India.

The project is in line with the EU Country Strategy Paper for India which highlights the infrastructure gap and need to address rising greenhouse gas emissions. It will contribute to make Bhopal safer and more business-friendly through low carbon and climate resilient urban infrastructure and improved access. The project will also improve the business environment for private sector development and facilitate access to amenities and jobs. The aim is to contribute to the two main objectives of EIB External Mandate: (i) climate change mitigation, by promoting modal shift from road to rail while reducing greenhouse gas emissions, and (ii) social and economic infrastructure development, by contributing to urban development.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

In India, metro projects do not fall within the scope of the relevant Environmental Impact Assessment (EIA) legislation unless the built up area is beyond a defined threshold, in which case the project is subject to screening by the State level Competent Authority. The status of screening, if any, is to be determined during appraisal. The project has in any case been subject to an environmental and social impact assessment. The further steps in assessing and managing environmental risks are to be reviewed during appraisal. The project requires the acquisition of about 32 ha of land and entails some permanent involuntary resettlement. Compliance with relevant EIB Social Standards is to be reviewed.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - BHOPAL METRO RAIL PROJECT - Resettlement Policy Framework
Date de publication
17 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123581493
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170403
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Inde
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BHOPAL METRO RAIL PROJECT
Date de publication
17 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
95366716
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170403
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Inde
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BHOPAL METRO RAIL PROJECT - Environmental Impact Assessment and Environmental Management Plan
Date de publication
1 Sep 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123581285
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170403
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Inde
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'Action de Réinstallation - BHOPAL METRO RAIL PROJECT - SOCIAL IMPACT ASSESSMENT (SIA) AND RESETTLEMENTACTION PLAN (RAP) FOR BHOPAL METRO RAILPROJECT
Date de publication
8 Apr 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
204260112
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20170403
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Inde
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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Fiche technique
BHOPAL METRO RAIL PROJECT

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Madhya Pradesh Metro Rail Co Limited
Bhopal Metro Rail Phase 1
©Madhya Pradesh Metro Rail Co Limited

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