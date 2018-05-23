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PLK GSM-R IMPLEMENTATION

Signature(s)

Montant
250 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 250 000 000 €
Transports : 250 000 000 €
Date(s) de signature
30/10/2018 : 250 000 000 €
Autres liens
Related public register
21/09/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PLK GSM-R IMPLEMENTATION

Fiche récapitulative

Date de publication
23 mai 2018
Statut
Référence
Signé | 30/10/2018
20170353
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PLK GSM-R IMPLEMENTATION
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 250 million
EUR 570 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the deployment of the Global System for Mobile Communications – Railway (GSM-R) – a European Rail Traffic Management System (ERTMS) telecommunications component – and fixed telecommunications over around 13 600 km of the Polish national railway network.

The project will contribute to the interoperability of the Polish railway network, bringing it into conformity with the requirements set out in the Trans-European Transport Network (TEN-T) Regulation 1315/2013. This is expected to improve competitiveness of rail vis-à-vis other modes, thereby enhance sustainable transport in line with EU objectives and present environmental and safety benefits due to modal shift from road to rail.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project does not fall in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. The project will be implemented on around 2 000 sites, where GSM-R antennae masts will be erected. Because of radio coverage reasons, some of these sites may need to be implemented within or close to protected areas. The project's potential impacts on protected areas and species, in accordance with the Habitats Directive and Birds Directive will be appraised.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, 2014/25/EU as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Documents liés
21/09/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PLK GSM-R IMPLEMENTATION

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PLK GSM-R IMPLEMENTATION
Date de publication
21 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
80003781
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170353
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
21/09/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PLK GSM-R IMPLEMENTATION
Autres liens
Fiche récapitulative
PLK GSM-R IMPLEMENTATION
Fiche technique
PLK GSM-R IMPLEMENTATION

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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