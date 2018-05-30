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ADVANCED MEDICAL RESEARCH POLAND II

Signature(s)

Montant
130 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 130 000 000 €
Services : 130 000 000 €
Date(s) de signature
18/12/2018 : 130 000 000 €
Autres liens
Related public register
14/09/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ADVANCED MEDICAL RESEARCH POLAND II
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ADVANCED MEDICAL RESEARCH POLAND II

Fiche récapitulative

Date de publication
30 mai 2018
Statut
Référence
Signé | 18/12/2018
20170342
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ADVANCED MEDICAL RESEARCH POLAND II
REPUBLIC OF POLAND
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 130 million
EUR 325 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Description
Objectifs

The project will support the medical research carried out in the public medical universities and medical scientific institutes in Poland from 2018 to 2020.

The purpose of the project is to enhance the quality and efficiency of scientific work and to augment academic research activities undertaken at medical universities and medical research institutes. The project is fully consistent with the Bank's Knowledge Economy objectives and Horizon 2020 targets. About 70% of the investments will take place in the convergence regions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in universities and public research facilities, which are not specifically mentioned in the Directive 2014/52/EU on Environmental Impact Assessment, though the project may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. Full environmental details will be assessed during the appraisal, including the potential impacts of some of the capital investments concerned.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Documents liés
14/09/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ADVANCED MEDICAL RESEARCH POLAND II
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ADVANCED MEDICAL RESEARCH POLAND II

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ADVANCED MEDICAL RESEARCH POLAND II
Date de publication
14 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83814481
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170342
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ADVANCED MEDICAL RESEARCH POLAND II
Date de publication
25 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
140543288
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170342
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
14/09/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ADVANCED MEDICAL RESEARCH POLAND II
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ADVANCED MEDICAL RESEARCH POLAND II
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Fiche récapitulative
ADVANCED MEDICAL RESEARCH POLAND II
Fiche technique
ADVANCED MEDICAL RESEARCH POLAND II

Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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