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ADVANCED DRUGS MANUFACTURING

Signature(s)

Montant
25 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 25 000 000 €
Industrie : 25 000 000 €
Date(s) de signature
9/05/2018 : 25 000 000 €
Autres liens
Related public register
01/03/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ADVANCED DRUGS MANUFACTURING
Projet apparenté
MIDCAP PROGRAM LOAN ITALY SLOVENIA CROATIA MALTA

Fiche récapitulative

Date de publication
28 juin 2017
Statut
Référence
Signé | 09/05/2018
20170327
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ADVANCED DRUGS MANUFACTURING
BSP PHARMACEUTICALS SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 25 million
EUR 55 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The operation concerns the financing of the promoter's capital expenditure aimed at increasing production capacity for injectable anti-cancer drugs as well as research, development and innovation (RDI) expenses over the period 2017-2019.

The project is expected to support the growth of the group and the development of new anti-cancer drugs through RDI activities. Moreover, the capital investments target the expansion of the installed production capacity at the promoter's existing manufacturing site.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

All project activities are expected to be carried out in existing facilities without changing the already authorised scope and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity. Thus it is not covered by EU rules on procurement.

Commentaires

BSP Pharmaceuticals' established product leadership as a contract development manufacturing organisation (CDMO) in providing first-line chemotherapy drugs provides a foundation on which to build a further portfolio of oncological pharmaceuticals to be used in Europe and beyond.

Documents liés
01/03/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ADVANCED DRUGS MANUFACTURING
Projets associés
Projet apparenté
MIDCAP PROGRAM LOAN ITALY SLOVENIA CROATIA MALTA

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ADVANCED DRUGS MANUFACTURING
Date de publication
1 Mar 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76515811
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170327
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
01/03/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ADVANCED DRUGS MANUFACTURING
Autres liens
Fiche récapitulative
ADVANCED DRUGS MANUFACTURING
Fiche technique
ADVANCED DRUGS MANUFACTURING
Projet apparenté
MIDCAP PROGRAM LOAN ITALY SLOVENIA CROATIA MALTA

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