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BROWNFIELDS 3

Signature(s)

Montant
40 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 2 000 000 €
Luxembourg : 2 000 000 €
Belgique : 4 000 000 €
Espagne : 4 000 000 €
France : 28 000 000 €
Aménagement urbain : 40 000 000 €
Date(s) de signature
21/12/2017 : 1 000 000 €
21/12/2017 : 1 000 000 €
21/12/2017 : 1 000 000 €
21/12/2017 : 1 000 000 €
21/12/2017 : 2 000 000 €
21/12/2017 : 2 000 000 €
21/12/2017 : 2 000 000 €
21/12/2017 : 2 000 000 €
21/12/2017 : 14 000 000 €
21/12/2017 : 14 000 000 €
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20/01/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BROWNFIELDS 3
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France : Brownfields lève 165 m d'euros auprès de la BEI, de la Caisse des Dépôts et d’une dizaine d’investisseurs institutionnels

Fiche récapitulative

Date de publication
18 juillet 2017
Statut
Référence
Signé | 21/12/2017
20170290
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BROWNFIELDS REDEVELOPMENT FUND 3
BROWNFIELDS GESTION
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 40 million
EUR 250 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

An infrastructure fund investing in the remediation and regeneration of industrially polluted land in the EU (mainly in France and Belgium)

The purpose of the fund is to acquire contaminated urban and industrial sites from private and public owners, remediate the polluted soil and groundwater and sell the remediated land to third parties for development. The developments on the remediated sites may potentially comprise social and affordable housing and buildings with high energy-efficiency performance in which the fund may act as co-developer.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Depending on their technical characteristics, the brownfield remediation and development may fall under Annex II of Directive 2011/92/EU. This will be reviewed during appraisal and addressed in the investment guidelines of the fund. The situation regarding environmental liabilities, taking into account Directive 2004/35/EC on environmental liabilities with regard to the prevention and remedying of environmental damage, will be addressed during the appraisal.

The promoter is a private company which is not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU directives on procurement.

Commentaires

The EU Cohesion Policy promotes an integrated development approach and the reuse of brownfield sites in preference to greenfield sites. Brownfield regeneration can address health, ecological and economic threats from site contamination and helps to cope with rising population in urban areas and avoiding urban sprawl.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BROWNFIELDS 3
Date de publication
20 Jan 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76545243
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170290
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Espagne
Luxembourg
France
Belgique
Disponible au public
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