EIB-EIF CO-INVESTMENT FACILITY

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Fiche récapitulative
This is a joint EIB-EIF project aiming to provide additional risk capital to commercial fund managers through systemic co-investments into European small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-cap companies.
The objective is to build a portfolio of EIB co-investments alongside EIF-supported SME and mid-cap funds across the EU Member States. The target investee companies will be mainly innovative SMEs and mid-caps.
In accordance with the Bank's policy to ensure that the investments carried out by the co-investment facility comply with the EU acquis in the field of environment the Bank will require the commercial fund managers to take all the requisite measures to ensure that the environmental procedures carried out by the final beneficiaries in which the co-investment facility invests comply with relevant EU legislation and applicable national legislation, provided that it is in conformity with EU rules.
The final beneficiaries in which the co-investment facility will invest will most likely be private companies not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. However, if after the appraisal, the EIB were to conclude that the final beneficiaries are after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2014/24/EU or Directive 2004/18/EC where applicable), then the Bank or EIF would require the commercial fund managers to take all the requisite measures to ensure that contracts for the implementation of the projects carried out by final beneficiaries have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (i.e. Directive 2014/24/EU or Directive 2004/18/EC where applicable, and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
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