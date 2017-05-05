GRAND PARIS-RESEAU DE TRANSPORT-LIGNE 15 SUD-II

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Fiche récapitulative
Mise en oeuvre d'un métro automatique de grande capacité sur 33 km entre Pont de Sèvres et Noisy Champs, 16 gares ainsi que deux sites de maintenance
Le projet s'inscrit dans le cadre de la réalisation des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris qui a pour objectif de relier rapidement Paris et les pôles stratégiques de la métropole, les aéroports, les principaux pôles urbains, scientifiques, technologiques, économiques, sportifs, culturels, tout en désenclavant certains territoires. Le tronçon Ligne rouge 15 sud dessert 22 communes situées dans les départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne. Il favorisera le report modal en proposant une alternative à l'automobile.
Le projet relève de l'annexe II de la directive 2011/92/UE. Conformément à la législation française, le projet a fait l'objet d'une évaluation environnementale dans le cadre de la procédure de déclaration d'utilité publique. Le projet a été déclaré d'utilité publique le 24 décembre 2014. Les autres autorisations réglementaires complémentaires relevant du code de l'environnement, requises avant le début des travaux, ont été obtenues au premier trimestre 2016. Une mise à jour des aspects environnementaux et sociaux sera entreprise au cours de l'instruction du projet.
La Banque exigera que les contrats pour la mise en œuvre du projet aient été/soient attribués conformément à la législation européenne applicable (directive 2004/17/CE ou 2014/25/UE et directive 2007/66/CE) et les avis de marché publiés selon les seuils réglementaires.
Il s'agit de la seconde opération en relation avec le projet GRAND PARIS EXPRESS – TRONCON SUD LIGNE 15, qui est déjà financé par la Banque.
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