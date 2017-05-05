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GRAND PARIS-RESEAU DE TRANSPORT-LIGNE 15 SUD-II

Signature(s)

Montant
1 500 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 1 500 000 000 €
Transports : 1 500 000 000 €
Date(s) de signature
31/07/2018 : 500 000 000 €
16/10/2017 : 1 000 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
5 mai 2017
Statut
Référence
Signé | 18/10/2017
20170236
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GRAND PARIS-RESEAU DE TRANSPORT-LIGNE 15 SUD-II
SOCIETE DU GRAND PARIS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 1000 million
EUR 6850 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Mise en oeuvre d'un métro automatique de grande capacité sur 33 km entre Pont de Sèvres et Noisy Champs, 16 gares ainsi que deux sites de maintenance

Le projet s'inscrit dans le cadre de la réalisation des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris qui a pour objectif de relier rapidement Paris et les pôles stratégiques de la métropole, les aéroports, les principaux pôles urbains, scientifiques, technologiques, économiques, sportifs, culturels, tout en désenclavant certains territoires. Le tronçon Ligne rouge 15 sud dessert 22 communes situées dans les départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne. Il favorisera le report modal en proposant une alternative à l'automobile.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Le projet relève de l'annexe II de la directive 2011/92/UE. Conformément à la législation française, le projet a fait l'objet d'une évaluation environnementale dans le cadre de la procédure de déclaration d'utilité publique. Le projet a été déclaré d'utilité publique le 24 décembre 2014. Les autres autorisations réglementaires complémentaires relevant du code de l'environnement, requises avant le début des travaux, ont été obtenues au premier trimestre 2016. Une mise à jour des aspects environnementaux et sociaux sera entreprise au cours de l'instruction du projet.

La Banque exigera que les contrats pour la mise en œuvre du projet aient été/soient attribués conformément à la législation européenne applicable (directive 2004/17/CE ou 2014/25/UE et directive 2007/66/CE) et les avis de marché publiés selon les seuils réglementaires.

Commentaires

Il s'agit de la seconde opération en relation avec le projet GRAND PARIS EXPRESS – TRONCON SUD LIGNE 15, qui est déjà financé par la Banque.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRAND PARIS-RESEAU DE TRANSPORT-LIGNE 15 SUD-II
Date de publication
12 Jun 2018
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75535778
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170236
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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