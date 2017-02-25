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BAOTOU ENERGY EFFICIENCY

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Chine : 100 000 000 €
Énergie : 100 000 000 €
Date(s) de signature
7/01/2019 : 100 000 000 €
Autres liens
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20/11/2017 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - BAOTOU ENERGY EFFICIENCY - Environmental Impact Assessment
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22/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BAOTOU ENERGY EFFICIENCY
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16/11/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - BAOTOU ENERGY EFFICIENCY (Chinese version)

Fiche récapitulative

Date de publication
5 octobre 2017
Statut
Référence
Signé | 07/01/2019
20170225
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BAOTOU ENERGY EFFICIENCY
INNER MONGOLIA AUTONOMOUS REGION
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 350 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The proposed operation aims at improving energy efficiency and de-carbonisation under a regional coal-to-gas conversion programme through investing in gas pipelines and replacing coal-fired boilers by more efficient gas-fired boilers. The location is Baotou, Inner Mongolia.

The primary objectives of the project are to reduce emissions of greenhouse gases and other air pollutants, lower the high costs associated with the old coal-fired boilers and household stoves (e.g. coal, emissions and maintenance) and improve the efficiency of heating supply services.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will have a positive impact on the environment by (i) reducing the need for fossil fuels for heating due to efficiency increases and (ii) replacing coal by natural gas, thus directly and indirectly reducing pollution (mainly airborne pollution including CO2) in an urban environment. Chinese regulation requires an Environmental Impact Assessment (EIA) to be undertaken. The Bank will assess the environmental and social aspects of the project during appraisal, including EIA process and documentation, to ensure adherence to its standards.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

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20/11/2017 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - BAOTOU ENERGY EFFICIENCY - Environmental Impact Assessment
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16/11/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - BAOTOU ENERGY EFFICIENCY (Chinese version)

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - BAOTOU ENERGY EFFICIENCY - Environmental Impact Assessment
Date de publication
20 Nov 2017
Langue
chinois
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79943032
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170225
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Chine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BAOTOU ENERGY EFFICIENCY
Date de publication
22 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79661812
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170225
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Chine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BAOTOU ENERGY EFFICIENCY (Chinese version)
Date de publication
16 Nov 2023
Langue
chinois
Sujet général
Prêts
Numéro du document
181596105
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170225
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Chine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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20/11/2017 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - BAOTOU ENERGY EFFICIENCY - Environmental Impact Assessment
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BAOTOU ENERGY EFFICIENCY
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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