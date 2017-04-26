LEBANON INDUSTRIAL ZONES

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Infrastructure composite - Construction
The project involves the construction of three industrial zones in Baalbek, Tourbol-Kosaya and Deir El Moukhaless-Jleiliye. The industrial zones will host both new industries as well as companies re-locating from other parts of Lebanon. Specific value-chains/clusters have been identified for each of the zones. The EIB loan will finance mixed infrastructure in the industrial zones (e.g. water, wastewater, roads, electricity, etc).
The project will bring several benefits, contributing inter alia to: (i) increased regional and local development; (ii) boosting the competitiveness and productivity of the Lebanese industrial sector; (iii) job creation; (iv) attracting foreign direct investment (FDI) and boosting Lebanese exports; (v) overall, increasing the resilience of the Lebanese industrial sector to external negative shocks and destabilising factors.
The project's compliance with all applicable national environmental legislation as well as EIB environmental and social principles, standards and practices, including labour conditions in the industrial zones to be implemented, will be verified during appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.