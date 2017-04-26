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LEBANON INDUSTRIAL ZONES

Signature(s)

Montant
52 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Liban : 52 000 000 €
Infrastructure composite : 52 000 000 €
Date(s) de signature
30/04/2018 : 52 000 000 €
Autres liens
Related public register
17/12/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LEBANON INDUSTRIAL ZONES

Fiche récapitulative

Date de publication
26 avril 2017
Statut
Référence
Signé | 30/04/2018
20170158
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LEBANON INDUSTRIAL ZONES
REPUBLIC OF LEBANON - COUNCIL FOR DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 52 million
EUR 105 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project involves the construction of three industrial zones in Baalbek, Tourbol-Kosaya and Deir El Moukhaless-Jleiliye. The industrial zones will host both new industries as well as companies re-locating from other parts of Lebanon. Specific value-chains/clusters have been identified for each of the zones. The EIB loan will finance mixed infrastructure in the industrial zones (e.g. water, wastewater, roads, electricity, etc).

The project will bring several benefits, contributing inter alia to: (i) increased regional and local development; (ii) boosting the competitiveness and productivity of the Lebanese industrial sector; (iii) job creation; (iv) attracting foreign direct investment (FDI) and boosting Lebanese exports; (v) overall, increasing the resilience of the Lebanese industrial sector to external negative shocks and destabilising factors.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project's compliance with all applicable national environmental legislation as well as EIB environmental and social principles, standards and practices, including labour conditions in the industrial zones to be implemented, will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Documents liés
17/12/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LEBANON INDUSTRIAL ZONES

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LEBANON INDUSTRIAL ZONES
Date de publication
17 Dec 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74750484
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170158
Secteur(s)
Infrastructure composite
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Liban
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
17/12/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LEBANON INDUSTRIAL ZONES
Autres liens
Fiche récapitulative
LEBANON INDUSTRIAL ZONES
Fiche technique
LEBANON INDUSTRIAL ZONES

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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