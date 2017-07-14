SUBSTATIONS RELIABILITY ENHANCEMENT PROGRAMME

Fiche récapitulative
A project to refurbish the existing electrical substations in Ukraine in order to increase energy efficiency, through shifting the substations in remote control mode and replacing energy-intensive equipment.
The main purpose of the project is to increase the reliability of electricity transmission, improve the efficiency of the operation of the transmission network and reduce the operational and maintenance costs of the substations of the Transmission System Operator. All this will help improve electricity supply for consumers. Additionally, the automatisation of control processes at the substations will facilitate the parallel and synchronous operation of Ukraine's electricity system with the European Network of Transmission System Operators (ENTSO-E).
Environmental and Social due diligence, in form and substance satisfactory to the Bank, will have to be carried out in parallel with the feasibility studies.
The Bank will require the Promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.