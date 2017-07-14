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SUBSTATIONS RELIABILITY ENHANCEMENT PROGRAMME

Signature(s)

Montant
136 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Ukraine : 136 000 000 €
Énergie : 136 000 000 €
Date(s) de signature
24/05/2018 : 136 000 000 €
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29/11/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SUBSTATIONS RELIABILITY ENHANCEMENT PROGRAMME
Communiqués associés
Ukraine : la BEI soutient la modernisation des infrastructures énergétiques et routières

Fiche récapitulative

Date de publication
14 juillet 2017
Statut
Référence
Signé | 24/05/2018
20170155
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SUBSTATIONS RELIABILITY ENHANCEMENT PROGRAMME
National Power Company Ukrenergo
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 136 million
EUR 136 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

A project to refurbish the existing electrical substations in Ukraine in order to increase energy efficiency, through shifting the substations in remote control mode and replacing energy-intensive equipment.

The main purpose of the project is to increase the reliability of electricity transmission, improve the efficiency of the operation of the transmission network and reduce the operational and maintenance costs of the substations of the Transmission System Operator. All this will help improve electricity supply for consumers. Additionally, the automatisation of control processes at the substations will facilitate the parallel and synchronous operation of Ukraine's electricity system with the European Network of Transmission System Operators (ENTSO-E).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Environmental and Social due diligence, in form and substance satisfactory to the Bank, will have to be carried out in parallel with the feasibility studies.

The Bank will require the Promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SUBSTATIONS RELIABILITY ENHANCEMENT PROGRAMME
Date de publication
29 Nov 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76673096
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170155
Secteur(s)
Énergie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
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