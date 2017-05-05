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FONDS INFRAGREEN III

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 25 000 000 €
Énergie : 50 000 000 €
Date(s) de signature
11/12/2017 : 12 500 000 €
11/12/2017 : 12 500 000 €
11/12/2017 : 12 500 000 €
11/12/2017 : 12 500 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
5 mai 2017
Statut
Référence
Signé | 11/12/2017
20170136
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FONDS INFRAGREEN III
RGREEN INVEST
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 250 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Investment fund focusing on energy transition infrastructure projects in the EU

The fund aims to invest mainly equity in the development and construction of small to medium-sized solar, wind and biogas assets in the EU.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Most, if not all, of the renewable energy projects financed by the fund are expected to fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU, in which case the projects may be subject to a full EIA, following a screening based on Annex III of the EIA Directive by the competent authorities. The promoter's capacity and procedures will be assessed to ensure that the fund management and its investee companies are in compliance with the Bank's environmental and social requirements for infrastructure fund activities.

The fund's investment guidelines will be require the fund manager to take all the requisite measures to ensure that contracts for the implementation of the projects financed by the fund have been or will be (as appropriate) tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/23/EU and/or Directive 2014/24/EU and/or Directive 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FONDS INFRAGREEN III
Date de publication
3 Jan 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75857040
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170136
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - FONDS INFRAGREEN III
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
238711340
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170136
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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