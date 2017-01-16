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DFI FOR URBAN DEVELOPMENT & EE (JESSICA II)

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Grèce : 200 000 000 €
Énergie : 22 000 000 €
Aménagement urbain : 87 220 000 €
Industrie : 90 780 000 €
Date(s) de signature
9/04/2018 : 5 500 000 €
27/12/2019 : 16 500 000 €
9/04/2018 : 21 805 000 €
9/04/2018 : 22 695 000 €
27/12/2019 : 65 415 000 €
27/12/2019 : 68 085 000 €
Autres liens
Related public register
06/06/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DFI FOR URBAN DEVELOPMENT & EE (JESSICA II)

Fiche récapitulative

Date de publication
12 décembre 2017
Statut
Référence
Signé | 09/04/2018
20170116
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DFI FOR URBAN DEVELOPMENT & EE (JESSICA II)
HELLENIC REPUBLIC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 650 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

EIB lending facility for the financing of projects in the areas of urban development, energy efficiency and renewable energy. The facility will be used to blend with European Structural and Investment Funds (ESIF) allocations, through the setting-up of a financial instrument for financing infrastructure projects in the above areas.

The proposed operation responds to public policy objectives by financing sustainable infrastructure projects that contribute to the socio-economic development of urban areas. It will also contribute to climate action objectives, as energy efficiency, waste management and renewable energy projects shall be eligible investments.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The subprojects to be financed should be compliant with EU EIA Directive 2014/52/EU (amending Directive 2011/92/EU), EU SEA Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 2009/147/EC. Compliance with the relevant EU Directives will be verified during appraisal/allocation stage. The status of any environmental studies and public consultations related to the urban renewal, upgrading and construction investments will be reviewed during project appraisal. Energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2004/18/EC, 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Documents liés
06/06/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DFI FOR URBAN DEVELOPMENT & EE (JESSICA II)

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DFI FOR URBAN DEVELOPMENT & EE (JESSICA II)
Date de publication
6 Jun 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77470339
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170116
Secteur(s)
Énergie
Aménagement urbain
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Lien vers la source
Related public register
06/06/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DFI FOR URBAN DEVELOPMENT & EE (JESSICA II)
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Fiche récapitulative
DFI FOR URBAN DEVELOPMENT & EE (JESSICA II)
Fiche technique
DFI FOR URBAN DEVELOPMENT & EE (JESSICA II)

Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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