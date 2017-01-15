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ICO-IDAE ENERGY EFFICIENCY MBIL

Signature(s)

Montant
75 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 75 000 000 €
Lignes de crédit : 75 000 000 €
Date(s) de signature
19/10/2017 : 75 000 000 €
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Communiqués associés
Espagne : le ministère espagnol de l’énergie, en coopération avec l’ICO et la BEI, lance une ligne de financement destinée à appuyer des projets ayant trait à l’efficacité énergétique mis en œuvre dans le secteur de l’hôtellerie et par des PME et grandes entreprises industrielles et commerciales

Fiche récapitulative

Date de publication
12 juin 2017
Statut
Référence
Signé | 19/10/2017
20170115
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ICO-IDAE ENERGY EFFICIENCY MBIL
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL (ICO)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 75 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Loan to Instituto de Crédito Oficial (ICO) to enhance and complement the incentive programmes put in place by the Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Spain's energy efficiency agency

Financing of small/medium projects carried out by small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in the industrial and hospitality sectors

Aspects environnementaux
Passation des marchés

In accordance with the Bank's policy to ensure that loans and guarantees comply with the EU acquis, in particular in the field of the environment, the Bank will require the promoter to take all the requisite measures to ensure that the environmental procedures carried out by the final recipients under the new portfolio comply with relevant EU legislation and applicable national legislation, provided that it is in conformity with EU rules.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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