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POST-DISASTER AND CLIMATE CHANGE RESILIENCE FL

Signature(s)

Montant (.*)
55 563 279,85 €
Pays
Secteur(s)
République dominicaine : 55 563 279,85 €
Aménagement urbain : 11 112 655,97 €
Eau, assainissement : 11 112 655,97 €
Transports : 33 337 967,91 €
Date(s) de signature
23/05/2019 : 2 200 000 €
23/05/2019 : 2 200 000 €
23/05/2019 : 6 600 000 €
10/07/2019 : 8 912 655,97 €
10/07/2019 : 8 912 655,97 €
10/07/2019 : 26 737 967,91 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 2 200 000 € fourni par CARIBBEAN INVESTMENT FACILITY ,a 2 200 000 € Investment Grants fourni par CARIBBEAN INVESTMENT FACILITY
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08/11/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POST-DISASTER AND CLIMATE CHANGE RESILIENCE FL
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Fiche récapitulative

Date de publication
17 mai 2018
Statut
Référence
Signé | 23/05/2019
20170112
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
POST-DISASTER AND CLIMATE CHANGE RESILIENCE FL
DIRECCION GENERAL DE COOPERACION MULTILATERAL (DIGECOOM).
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 62 million (EUR 54 million)
USD 70 million (EUR 61 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of a multi-sector framework loan to finance the reconstruction of infrastructure damaged by natural disasters and increase resilience to climate change in the Dominican Republic.

The project, entitled "Proyecto de soluciones sostenibles, resilientes e inclusivas para mitigar los efectos del cambio climático en las Provincias Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat y Duarte'' in Spanish, will focus on climate/earthquake-resilient infrastructure, particularly on social housing, urban infrastructure (including in some cases basic infrastructure related to health and education), access roads and hydraulic works. The EIB-led assistance will be built on the following principles: (i) A comprehensive and geographically-focused intervention on a maximum of four of the provinces most affected by natural disaster (Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat and Duarte), selected according to criteria of poverty and level of needs; (ii) A focus on climate-change resilience, including in particular a substantial element of risk prevention for future natural disasters (floods, tropical storms, earthquakes), with particular attention for climate risks, including areas of preventive hydraulics, environment, resilient infrastructure and application of anti-seismic standards during the reconstruction process and (iii) Interventions with a strong social impact and poverty reduction will be a priority.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investments foreseen by the operation will be subject to environmental screening in line with the requirements of the EU directive (EU Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU), to determine the need for an EIA as well as potential impact on natural habitat and protected species. The majority of the investments foreseen are reconstruction, repairs and refurbishment under proper flood-resilient and anti-seismic standards of collapsed and damaged infrastructure in the sectors mentioned above. If roads are to be financed from this operation, they will be constructed within existing rights of way or on new alignments over short sections. Therefore potential negative environmental impacts are likely to be minor. A stakeholder engagement framework and a resettlement policy framework will be prepared in line with EIB Environmental and Social Standards.

The project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement. http://www.eib.org/attachments/strategies/procurement_en.pdf

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POST-DISASTER AND CLIMATE CHANGE RESILIENCE FL
Date de publication
8 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84099453
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170112
Secteur(s)
Eau, assainissement
Transports
Aménagement urbain
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
République dominicaine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - POST-DISASTER AND CLIMATE CHANGE RESILIENCE FL - Marco de Participación de Partes Interesadas
Date de publication
25 Sep 2019
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123159954
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170112
Secteur(s)
Eau, assainissement
Transports
Aménagement urbain
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
République dominicaine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - POST-DISASTER AND CLIMATE CHANGE RESILIENCE FL - Marco de Política de Reasentamiento
Date de publication
25 Sep 2019
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123152508
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170112
Secteur(s)
Eau, assainissement
Transports
Aménagement urbain
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
République dominicaine
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Plan d'Action de Réinstallation - POST-DISASTER AND CLIMATE CHANGE RESILIENCE FL - PLAN DE ACCIÓN DE REASENTAMIENTO
Date de publication
8 Feb 2024
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
189569733
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20170112
Secteur(s)
Eau, assainissement
Transports
Aménagement urbain
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
République dominicaine
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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