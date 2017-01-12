POST-DISASTER AND CLIMATE CHANGE RESILIENCE FL

The investments foreseen by the operation will be subject to environmental screening in line with the requirements of the EU directive (EU Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU), to determine the need for an EIA as well as potential impact on natural habitat and protected species. The majority of the investments foreseen are reconstruction, repairs and refurbishment under proper flood-resilient and anti-seismic standards of collapsed and damaged infrastructure in the sectors mentioned above. If roads are to be financed from this operation, they will be constructed within existing rights of way or on new alignments over short sections. Therefore potential negative environmental impacts are likely to be minor. A stakeholder engagement framework and a resettlement policy framework will be prepared in line with EIB Environmental and Social Standards.