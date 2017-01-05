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IREDA-RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY FL2

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Inde : 150 000 000 €
Énergie : 150 000 000 €
Date(s) de signature
10/03/2018 : 150 000 000 €
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Related public register
21/07/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IREDA-RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY FL2

Fiche récapitulative

Date de publication
13 juin 2017
Statut
Référence
Signé | 10/03/2018
20170105
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
IREDA-RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY FL2
ACCEPTABLE CORPORATE(S)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 500 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Framework loan to finance small and medium-scale capital investments in renewable energy and energy efficiency

The project will contribute to the development of renewable energy projects undertaken by private sector enterprises in India, reducing gas pollution and greenhouse gas emissions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project, if located in the EU, would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive, leaving to the competent authority the decision as to whether an EIA is required or not. According to the applicable Indian law, wind power projects do not require an EIA. Under these conditions IREDA has agreed to have the project promoters conduct a rapid environmental and social assessment for the renewable energy projects, to be decided during the appraisal of the mission and depending on the size of the projects, in line with the Bank's environmental and social standards.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Documents liés
21/07/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IREDA-RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY FL2
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IREDA-RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY FL2
Date de publication
21 Jul 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74961149
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170105
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Inde
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
21/07/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IREDA-RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY FL2
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IREDA-RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY FL2
Fiche technique
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