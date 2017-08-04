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Fiche récapitulative
- Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
The project concerns the depollution of Kitchener drain in the Delta region in Egypt.
The project aims at the depollution of the Kitchener Drain through investments in: (i) wastewater & sanitation; (ii) solid waste, and (iii) drain infrastructure rehabilitation. The Kitchener Drain is one of the most severely polluted drains in the Egyptian Nile Delta. The project is expected to significantly improve health and social conditions in the surrounding areas.
The project is expected to have substantial environmental and social benefits as it addresses the deteriorated condition of water in the highly polluted Kitchener Drain. Any potential adverse environmental and social impacts are site-specific and can be prevented and/or readily minimised through appropriate mitigation measures and by adhering to globally recognized performance standards, guidelines, and/or design criteria, including EIB environmental and social principles, standards and practices.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project components financed by the Bank will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
The project is expected to be co-financed by EIB and EBRD whereby EIB financing would focus on the wastewater & sanitation project components and EBRD financing would focus on the solid waste and drain rehabilitation project components. The EIB and EBRD will be a seeking a EU grant contribution from the Neighbourhood Investment Facility for this project.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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