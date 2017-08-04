Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

KITCHENER DRAIN

Signature(s)

Montant (.*)
232 900 000 €
Pays
Secteur(s)
Égypte : 232 900 000 €
Eau, assainissement : 232 900 000 €
Date(s) de signature
21/07/2020 : 19 000 000 €
18/12/2018 : 213 900 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 19 000 000 € fourni par NEIGHBOURHOOD INVESTMENT PLATFORM
Autres liens
Related public register
06/06/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KITCHENER DRAIN
Communiqués associés
Egypte : la BEI met 229 millions d’euros à disposition pour le financement d’infrastructures
Communiqués associés
La BEI renforce son soutien à l’Égypte : 214 millions d’EUR pour améliorer l’accès aux services d’assainissement dans le delta du Nil

Fiche récapitulative

Date de publication
4 août 2017
Statut
Référence
Signé | 18/12/2018
20170090
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
KITCHENER DRAIN
HOLDING COMPANY FOR WATER AND WASTEWATER
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 233 million
EUR 441 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project concerns the depollution of Kitchener drain in the Delta region in Egypt.

The project aims at the depollution of the Kitchener Drain through investments in: (i) wastewater & sanitation; (ii) solid waste, and (iii) drain infrastructure rehabilitation. The Kitchener Drain is one of the most severely polluted drains in the Egyptian Nile Delta. The project is expected to significantly improve health and social conditions in the surrounding areas.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is expected to have substantial environmental and social benefits as it addresses the deteriorated condition of water in the highly polluted Kitchener Drain. Any potential adverse environmental and social impacts are site-specific and can be prevented and/or readily minimised through appropriate mitigation measures and by adhering to globally recognized performance standards, guidelines, and/or design criteria, including EIB environmental and social principles, standards and practices.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project components financed by the Bank will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE
Commentaires

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

The project is expected to be co-financed by EIB and EBRD whereby EIB financing would focus on the wastewater & sanitation project components and EBRD financing would focus on the solid waste and drain rehabilitation project components. The EIB and EBRD will be a seeking a EU grant contribution from the Neighbourhood Investment Facility for this project.

Documents liés
06/06/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KITCHENER DRAIN
Autres liens
Communiqués associés
Egypte : la BEI met 229 millions d’euros à disposition pour le financement d’infrastructures
Communiqués associés
La BEI renforce son soutien à l’Égypte : 214 millions d’EUR pour améliorer l’accès aux services d’assainissement dans le delta du Nil

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KITCHENER DRAIN
Date de publication
6 Jun 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78611950
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170090
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Égypte
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
06/06/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KITCHENER DRAIN
Autres liens
Fiche récapitulative
KITCHENER DRAIN
Fiche technique
KITCHENER DRAIN
Communiqués associés
Egypte : la BEI met 229 millions d’euros à disposition pour le financement d’infrastructures
Communiqués associés
La BEI renforce son soutien à l’Égypte : 214 millions d’EUR pour améliorer l’accès aux services d’assainissement dans le delta du Nil

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Egypte : la BEI met 229 millions d’euros à disposition pour le financement d’infrastructures
Communiqués associés
La BEI renforce son soutien à l’Égypte : 214 millions d’EUR pour améliorer l’accès aux services d’assainissement dans le delta du Nil
Autres liens
Related public register
06/06/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KITCHENER DRAIN

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes