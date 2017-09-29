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INNOVATIVE PV DEMO LINE (FDP)

Signature(s)

Montant
15 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 15 000 000 €
Industrie : 15 000 000 €
Date(s) de signature
20/12/2017 : 15 000 000 €
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Communiqués associés
Allemagne : la banque de l’UE accorde un prêt de 15 millions d’EUR à Oxford Photovoltaics Germany

Fiche récapitulative

Date de publication
29 septembre 2017
Statut
Référence
Signé | 20/12/2017
20170042
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
INNOVATIVE PV DEMO LINE (FDP)
OXFORD PV GERMANY GMBH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 15 million
EUR 30 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Oxford PV Ltd is a spin-out of Oxford University founded in 2010. The project will revamp its existing solar photovoltaic thin-film module manufacturing plant in Germany into a first-of-a-kind manufacturing facility of tandem silicon-perovskite solar photovoltaic cells, in order to bring this innovative technology from the R&D laboratory to the fabrication scale.

The investment in Oxford PV Germany GmbH's facilities will enable the company to demonstrate the innovative perovskite technology at full wafer scale in pilot volumes and deploy 'perovskite on silicon' tandem cells. The technology developed by the company will improve the performance of regular solar cells, increasing its voltage and efficiency.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The promoter will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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