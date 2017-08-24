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BELARUS TRANSPORT CONNECTIVITY

Signature(s)

Montant
110 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Biélorussie : 110 000 000 €
Transports : 110 000 000 €
Date(s) de signature
24/07/2019 : 110 000 000 €
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24/01/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - BELARUS TRANSPORT CONNECTIVITY
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Communiqués associés
Biélorussie : la BEI apporte son soutien aux transports et aux services liés à l’eau

Fiche récapitulative

Date de publication
24 août 2017
Statut
Référence
Signé | 24/07/2019
20170027
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BELARUS TRANSPORT CONNECTIVITY
PUBLIC ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 110 million
EUR 350 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the reconstruction of M6 highway running from Minsk to the Polish border (financed by the World Bank) and M7 highway running from Minsk to the Lithuanian border (to be financed by the European Investment Bank). The EIB financing will also cover an investment in associated border crossing infrastructure on the M7 highway at Kamenny Log, on the Belarusian side of the border.

The loan aims at improving the quality of the road, increasing throughput capacity, creating safer road conditions and reducing pollution and emissions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

During appraisal the Bank will review the Environmental Impact Assessment (EIA) process to confirm that it complies with applicable domestic legislation, the principles laid out in the EU directives and any other relevant international conventions to which the Republic of Belarus is party, including an assessment of any cross-border impact of the project on the environment. Appraisal will also review the proposed arrangements for monitoring measures that seek to avoid, mitigate or compensate for negative environmental or social impacts.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement. The calls for tender and the award notices will be published in the Official Journal of the European Union as appropriate.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - BELARUS TRANSPORT CONNECTIVITY
Date de publication
24 Jan 2018
Langue
russe
Sujet général
Prêts
Numéro du document
81694530
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170027
Secteur(s)
Transports
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Biélorussie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BELARUS TRANSPORT CONNECTIVITY
Date de publication
30 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78179596
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170027
Secteur(s)
Transports
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Biélorussie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BELARUS TRANSPORT CONNECTIVITY - Environmental Impact Assessment
Date de publication
26 Jan 2018
Langue
russe
Sujet général
Prêts
Numéro du document
78454184
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170027
Secteur(s)
Transports
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Biélorussie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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