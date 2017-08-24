BELARUS TRANSPORT CONNECTIVITY

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
The project consists of the reconstruction of M6 highway running from Minsk to the Polish border (financed by the World Bank) and M7 highway running from Minsk to the Lithuanian border (to be financed by the European Investment Bank). The EIB financing will also cover an investment in associated border crossing infrastructure on the M7 highway at Kamenny Log, on the Belarusian side of the border.
The loan aims at improving the quality of the road, increasing throughput capacity, creating safer road conditions and reducing pollution and emissions.
During appraisal the Bank will review the Environmental Impact Assessment (EIA) process to confirm that it complies with applicable domestic legislation, the principles laid out in the EU directives and any other relevant international conventions to which the Republic of Belarus is party, including an assessment of any cross-border impact of the project on the environment. Appraisal will also review the proposed arrangements for monitoring measures that seek to avoid, mitigate or compensate for negative environmental or social impacts.
The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement. The calls for tender and the award notices will be published in the Official Journal of the European Union as appropriate.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.