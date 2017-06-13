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WARTSILA RDI V

Signature(s)

Montant
125 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 3 750 000 €
Italie : 22 500 000 €
Finlande : 98 750 000 €
Industrie : 125 000 000 €
Date(s) de signature
4/12/2017 : 3 750 000 €
4/12/2017 : 22 500 000 €
4/12/2017 : 98 750 000 €
Autres liens
Related public register
15/09/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WARTSILA RDI V
Related public register
27/08/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - WARTSILA RDI V

Fiche récapitulative

Date de publication
13 juin 2017
Statut
Référence
Signé | 04/12/2017
20170006
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WARTSILA RDI V
WÄRTSILÄ OYJ ABP
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 125 million
EUR 289 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project covers the promoter's investments in research, development and innovation (RDI) in 2017-2019, related to four-stroke (medium-speed) engines for marine and power plant applications.

The main objectives include improvement of efficiency, environmental performance, reliability, lifecycle cost and automation.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project consists of research and development (R&D) activities that are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (amended by 2014/52/EU) and that will be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope. The project would therefore not require an EIA. However, the Bank's services will review all the project-related environmental details during the project appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU directives on procurement.

Documents liés
15/09/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WARTSILA RDI V
27/08/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - WARTSILA RDI V

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WARTSILA RDI V
Date de publication
15 Sep 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74802807
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170006
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Italie
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - WARTSILA RDI V
Date de publication
27 Aug 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
142116313
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170006
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Italie
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
15/09/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WARTSILA RDI V
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27/08/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - WARTSILA RDI V
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Fiche récapitulative
WARTSILA RDI V
Fiche technique
WARTSILA RDI V

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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