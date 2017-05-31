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MBIRR MOBILE BANKING SERVICE

Signature(s)

Montant
4 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Éthiopie : 4 000 000 €
Télécom : 4 000 000 €
Date(s) de signature
28/11/2017 : 4 000 000 €
Autres liens

Fiche récapitulative

Date de publication
31 mai 2017
Statut
Référence
Signé | 28/11/2017
20170003
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MOBILE BANKING IN ETHIOPIA
Technology service provider in Ethiopia
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 4 million
EUR 8 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns an equity investment to support mobile financial services in Ethiopia. The subsidiary runs a platform that provides mobile financial services to financial institutions and money transfer services.

The EIB's contribution to the capital increase of a European small business will advance mobile banking in Ethiopia via its Ethiopian subsidiary. The Ethiopian operation currently offers its technology to affiliated microfinance institutions (MFIs). The MFI clients then roll it out to a network of agents, i.e., small retail outlets, to process transactions on behalf of the MFIs. These non-branch outlets will increase Ethiopia's financial system infrastructure all over the country by conducting cash-in transactions (i.e., deposits, payments, etc.) and cash-out transactions (e.g., withdrawals, etc.). In addition to serving MFI clients, the service processes the government's social payments. The Ethiopian operation will have a significant impact in growing the financial sector infrastructure and provides a viable option to the Ethiopian government for disbursing cash payments to vulnerable groups. The project will allow a large number of previously unbanked Ethiopians to access financial services.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Not applicable

Not applicable

Autres liens

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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