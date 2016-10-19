STROMNETZ HAMBURG

Fiche récapitulative
Modernisation of the city of Hamburg's municipal electricity distribution network in the years 2017-2021.
The project comprises a multi-annual investment programme in the electricity distribution network of the city of Hamburg. The project includes the refurbishment and restructuring of ageing high, medium and low voltage network infrastructure, connecting infrastructure for embedded renewable energy sources (RES), small-scale combined heat and power systems (CHPs), an electric city bus network and smart grid infrastructure (remote control functionality, smart meters).
The project includes facilities that fall under Annex II of the EIA Directive (2011/92/EU), which requires the competent national authority to determine the need for an EIA. The impacts that can be typically expected for some schemes relate to visual impact, impact on flying vertebrates, electromagnetic fields, noise nuisance and disturbances during construction. The appraisal will focus on the promoter's environmental capacity and work procedures.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/23/EU, 2014/24/EU and/or 2014/25/EU, where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and/or 92/13/EEC as amended by Directive 2007/66/EC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.