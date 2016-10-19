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STROMNETZ HAMBURG

Signature(s)

Montant
220 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 220 000 000 €
Énergie : 220 000 000 €
Date(s) de signature
28/09/2017 : 220 000 000 €
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Related public register
21/07/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STROMNETZ HAMBURG

Fiche récapitulative

Date de publication
19 avril 2017
Statut
Référence
Signé | 30/09/2017
20161019
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
STROMNETZ HAMBURG
STROMNETZ HAMBURG GMBH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 220 million
EUR 485 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Modernisation of the city of Hamburg's municipal electricity distribution network in the years 2017-2021.

The project comprises a multi-annual investment programme in the electricity distribution network of the city of Hamburg. The project includes the refurbishment and restructuring of ageing high, medium and low voltage network infrastructure, connecting infrastructure for embedded renewable energy sources (RES), small-scale combined heat and power systems (CHPs), an electric city bus network and smart grid infrastructure (remote control functionality, smart meters).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project includes facilities that fall under Annex II of the EIA Directive (2011/92/EU), which requires the competent national authority to determine the need for an EIA. The impacts that can be typically expected for some schemes relate to visual impact, impact on flying vertebrates, electromagnetic fields, noise nuisance and disturbances during construction. The appraisal will focus on the promoter's environmental capacity and work procedures.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/23/EU, 2014/24/EU and/or 2014/25/EU, where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and/or 92/13/EEC as amended by Directive 2007/66/EC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Documents liés
21/07/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STROMNETZ HAMBURG

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STROMNETZ HAMBURG
Date de publication
21 Jul 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75159796
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20161019
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
21/07/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STROMNETZ HAMBURG
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Fiche récapitulative
STROMNETZ HAMBURG
Fiche technique
STROMNETZ HAMBURG

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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