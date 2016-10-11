WIENER WOHNEN REVITALISIERUNG

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Fiche récapitulative
- Aménagement urbain - Construction
Refurbishing of social housing throughout the entire urban area in Vienna, thus upgrading energy efficiency standards
(i) Enhanced living standards and health conditions for tenants, (ii) urban renewal and regeneration of the concerned areas, (iii) better social inclusion of low-income tenants and (iv) reduction in energy consumption of the housing stock.
Austria, as an EU Member State, has harmonised its environmental legislation in line with the relevant EU directives (Directive 2011/92/EU and 2001/42/EC). However, given the nature, scale and location of the sub-projects – upgrading and rehabilitation of social housing and associated social and urban infrastructure in built-up urban areas – there is no need for an environmental impact assessment (EIA) as defined in the EIA Directive 85/337/EEC and subsequent revisions. Compliance with the EU Directive on the energy performance of buildings (recast) (2010/31/EU) will be further examined during appraisal.
The Bank will require the promoter, as a public administration entity, to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.