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OFF-GRID SOLAR ACCELERATION

Signature(s)

Montant
20 143 421,16 €
Pays
Secteur(s)
Éthiopie : 4 028 684,23 €
Kenya : 16 114 736,93 €
Énergie : 20 143 421,16 €
Date(s) de signature
26/03/2018 : 4 028 684,23 €
26/03/2018 : 16 114 736,93 €
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Communiqués associés
Afrique : nouveau financement de la BEI pour renforcer l’accès à l’énergie

Fiche récapitulative

Date de publication
12 juin 2017
Statut
Référence
Signé | 26/03/2018
20161001
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
OFF-GRID SOLAR ACCELERATION
D LIGHT DESIGN INC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 25 million (EUR 21 million)
USD 56 million (EUR 48 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project consists of the design, assembling, distribution, and /or financing and installation of about 10 million solar devices in Sub-Saharan Africa by the promoter over the next 2.5 years.

The project aims to provide access to energy to households and micro-entrepreneurs in Sub-Saharan Africa. The project is expected to have a significant social impact given technology users (and final beneficiaries) are typically rural and/or low-income households and micro and small or medium-sized enterprises (MSMEs) in five target countries (Ethiopia, Kenya, Nigeria, Tanzania and Uganda).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The small size, multiple locations and nature of the installation of solar-powered systems will limit the potential negative environmental impact of the operation. The due diligence will review the promoter's capacity, approach and procedures for ensuring that the operation is implemented in line with the Bank's environmental standards, notably for what concerns potential residual risks (e.g. battery disposal/recycling) from the usage of the systems and necessary mitigation measures, as and where appropriate.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project is done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OFF-GRID SOLAR ACCELERATION
Date de publication
2 Dec 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75424820
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20161001
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Kenya
Tanzanie
Ouganda
Ethiopie
Nigéria
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - OFF-GRID SOLAR ACCELERATION
Date de publication
17 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
238324904
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20161001
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Kenya
Tanzanie
Ouganda
Ethiopie
Nigéria
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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