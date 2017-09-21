Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

AKUO MULTI-COUNTRIES RENEWABLE ENERGY PROGRAMME

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 50 000 000 €
Énergie : 50 000 000 €
Date(s) de signature
21/02/2019 : 50 000 000 €
Autres liens
Related public register
15/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AKUO MULTI-COUNTRIES RENEWABLE ENERGY PROGRAMME

Fiche récapitulative

Date de publication
21 septembre 2017
Statut
Référence
Signé | 21/02/2019
20160982
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AKUO MULTI-COUNTRIES RENEWABLE ENERGY PROGRAMME
AKUO ENERGY SAS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 330 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Multi-component investment programme articulated into sub-projects of construction and operation of several small-scale, mature renewable energy (RE) technologies such as wind farms, photovoltaic (PV) plants, hydropower plants and biomass throughout France and in other EU countries, for a total capacity of ~230 MW.

The project would support national and EU renewable energy objectives and its commitments with respect to greenhouse gas emission reductions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The sub-projects will be located within the EU and will most likely fall under Annex II of the EIA Directive (2014/52/EU), requiring the competent authorities to determine whether an environmental impact assessment (EIA) is required. As positive externalities, the project would reduce CO2 emissions.

The relevant procurement policies the promoter might be subject to were assessed as part of a previous operation the Bank has with the promoter. The conclusion drawn at the time of the analysis is still valid; the promoter is not subject to public procurement as it is neither a public undertaking nor does it enjoy special or exclusive rights in the sense of the relevant EU Procurement Directives. Thus the project is not subject to public procurement.

Documents liés
15/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AKUO MULTI-COUNTRIES RENEWABLE ENERGY PROGRAMME

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AKUO MULTI-COUNTRIES RENEWABLE ENERGY PROGRAMME
Date de publication
15 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77111171
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160982
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Croatie
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
15/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AKUO MULTI-COUNTRIES RENEWABLE ENERGY PROGRAMME
Autres liens
Fiche récapitulative
AKUO MULTI-COUNTRIES RENEWABLE ENERGY PROGRAMME
Fiche technique
AKUO MULTI-COUNTRIES RENEWABLE ENERGY PROGRAMME

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes