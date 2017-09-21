AKUO MULTI-COUNTRIES RENEWABLE ENERGY PROGRAMME

Fiche récapitulative
Multi-component investment programme articulated into sub-projects of construction and operation of several small-scale, mature renewable energy (RE) technologies such as wind farms, photovoltaic (PV) plants, hydropower plants and biomass throughout France and in other EU countries, for a total capacity of ~230 MW.
The project would support national and EU renewable energy objectives and its commitments with respect to greenhouse gas emission reductions.
The sub-projects will be located within the EU and will most likely fall under Annex II of the EIA Directive (2014/52/EU), requiring the competent authorities to determine whether an environmental impact assessment (EIA) is required. As positive externalities, the project would reduce CO2 emissions.
The relevant procurement policies the promoter might be subject to were assessed as part of a previous operation the Bank has with the promoter. The conclusion drawn at the time of the analysis is still valid; the promoter is not subject to public procurement as it is neither a public undertaking nor does it enjoy special or exclusive rights in the sense of the relevant EU Procurement Directives. Thus the project is not subject to public procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.