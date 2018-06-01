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BUCHAREST S2 ENERGY EFFICIENCY

Signature(s)

Montant
62 146 000 €
Pays
Secteur(s)
Roumanie : 62 146 000 €
Industrie : 62 146 000 €
Date(s) de signature
14/04/2021 : 20 449 000 €
30/04/2020 : 20 600 000 €
4/10/2019 : 21 097 000 €
Autres liens
Related public register
15/08/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BUCHAREST S2 ENERGY EFFICIENCY
Projet apparenté
ROMANIA MUNICIPAL EE PROGRAMME LOAN

Fiche récapitulative

Date de publication
1 juin 2018
Statut
Référence
Signé | 04/10/2019
20160951
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BUCHAREST S2 ENERGY EFFICIENCY
MUNICIPIUL BUCURESTI - SECTORUL 2
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 62 million
EUR 99 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the financing of the 3rd phase of Bucharest Sector 2's thermal rehabilitation programme to improve energy efficiency in 400 residential buildings located in Bucharest Sector 2. This project falls under the Smart Finance for Smart Buildings ("SFSB") Initiative, a joint initiative of the EIB Group and the European Commission (EC) aiming at supporting Energy Efficiency investments in buildings.

This investment concerns the third phase of the refurbishment programme of multi-family housing in the municipality of Sector 2 in Bucharest and it will contribute to the SFSB (Smart Finance for Smart Buildings) initiative. Approximately 400 buildings shall be refurbished. The project will focus on thermal energy efficiency improvements of the building envelope (wall insulation, windows, roofs and cellar insulation) as well as optimisation of the heating systems.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

This operation intends to bring environmental benefits by supporting measures, which reduce energy consumption, and help to mitigate climate change. The buildings to be rehabilitated are expected to have limited negative environmental impact during construction. Given the scale, location and nature of the sub-projects an environmental impact assessment (EIA), as defined under the EIA Directive 2014/52/EU amending the 2011/92/EU, is normally not required. The operation will comply with the requirements of the Energy Performance of Buildings Directive 2010/31/EU.

The promoter is a public entity and therefore public procurement rules will apply. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable national and EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC), which may include publication in the OJEU where appropriate.

Documents liés
15/08/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BUCHAREST S2 ENERGY EFFICIENCY
Projets associés
Projet apparenté
ROMANIA MUNICIPAL EE PROGRAMME LOAN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BUCHAREST S2 ENERGY EFFICIENCY
Date de publication
15 Aug 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84361515
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160951
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
15/08/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BUCHAREST S2 ENERGY EFFICIENCY
Autres liens
Fiche récapitulative
BUCHAREST S2 ENERGY EFFICIENCY
Fiche technique
BUCHAREST S2 ENERGY EFFICIENCY
Projet apparenté
ROMANIA MUNICIPAL EE PROGRAMME LOAN

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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