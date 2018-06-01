BUCHAREST S2 ENERGY EFFICIENCY

Fiche récapitulative
The project consists of the financing of the 3rd phase of Bucharest Sector 2's thermal rehabilitation programme to improve energy efficiency in 400 residential buildings located in Bucharest Sector 2. This project falls under the Smart Finance for Smart Buildings ("SFSB") Initiative, a joint initiative of the EIB Group and the European Commission (EC) aiming at supporting Energy Efficiency investments in buildings.
This investment concerns the third phase of the refurbishment programme of multi-family housing in the municipality of Sector 2 in Bucharest and it will contribute to the SFSB (Smart Finance for Smart Buildings) initiative. Approximately 400 buildings shall be refurbished. The project will focus on thermal energy efficiency improvements of the building envelope (wall insulation, windows, roofs and cellar insulation) as well as optimisation of the heating systems.
This operation intends to bring environmental benefits by supporting measures, which reduce energy consumption, and help to mitigate climate change. The buildings to be rehabilitated are expected to have limited negative environmental impact during construction. Given the scale, location and nature of the sub-projects an environmental impact assessment (EIA), as defined under the EIA Directive 2014/52/EU amending the 2011/92/EU, is normally not required. The operation will comply with the requirements of the Energy Performance of Buildings Directive 2010/31/EU.
The promoter is a public entity and therefore public procurement rules will apply. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable national and EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC), which may include publication in the OJEU where appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.